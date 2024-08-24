Чи змінять у Харкові дату Дня міста та герб: позиція Терехова

День міста у Харкові відзначають 23 серпня. Історично ця дата прив’язана до Дня визволення від нацистських загарбників. Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українському радіо. Харків» прокоментував, чи є сенс змінювати дату святкування Дня міста.

«Що стосується моєї позиції: нам потрібно пам’ятати свою історію. І знаєте, хочу сказати, що ніяке суспільство не має майбутнього, якщо воно не пам’ятає минулого. І це аксіома. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми зберігали і традиції, і шанування тих людей, завдяки яким ми сьогодні живемо. Так, як і наше святе завдання пам’ятати наших захисників, які зараз боронять нашу землю, які, на жаль, загинули», – відповів мер.

Терехов також відповів щодо зміни герба міста. За словами мера, раніше він виглядав по-іншому.

«Сьогодні герб Харкова символізує наше місто. Хочу сказати, що якщо взяти архівний документ, датований у 1724 році, то там зовсім інший герб, який є, і зовсім по-іншому він виглядає, На ньому зображена і корона, і серце, і зірочки є на цьому гербі, хрести, так, що теж дуже неоднозначно. Я вважаю, що прийде час, нам потрібно сьогодні дуже багато змінювати, але дуже виважено», – заявив мер.