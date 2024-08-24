Изменят ли в Харькове дату Дня города и герб: позиция Терехова
День города в Харькове отмечается 23 августа. Исторически, дата привязана ко Дню освобождения от нацистских захватчиков. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков» прокомментировал, есть ли смысл изменять дату празднования Дня города.
«Что касается моей позиции, нам нужно помнить свою историю. И знаете, хочу сказать, что никакое общество не имеет будущего, если оно не помнит о прошлом. И это аксиома. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы сохраняли и традиции и почитание тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. Как и наша святая задача помнить наших защитников, которые сейчас защищают нашу землю, которые, к сожалению, погибли», — ответил мэр.
Терехов также ответил на вопрос об изменении герба города. По словам мэра, раньше он выглядел по-другому.
«Сегодня герб Харькова символизирует наш город. Хочу сказать, что если взять архивный документ, датированный в 1724 году, то там совсем другой герб, который есть, и совсем по-другому он выглядит, На нем изображена и корона, и сердце, и звездочки есть на этом гербе, кресты, что тоже очень однозначно. Я считаю, что придет время, нам нужно сегодня очень многое менять, но очень взвешенно», — заявил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: герб, день города, позиция, празднование, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 17:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День города в Харькове отмечается 23 августа. Исторически, дата привязана ко Дню освобождения от нацистских захватчиков. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков» прокомментировал, есть ли смысл изменять дату празднования Дня города.".