Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы

Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что в городе Красноград Харьковской области утвердили перенос даты дня города с 19 сентября на 11 августа, и призвали областной центр следовать этому примеру.

«Красноград избавился от советского дня города! Красноградский городской совет Харьковской области проголосовал за смену дня города. Вместо 19 сентября (день изгнания нацистов), он теперь 11 августа!», — сообщили 12 сентября в telegram-канале общественной организации «Деколонизация Украина».

Активисты опубликовали также текст решения Красноградского горсовета по данному поводу.

«Харьков, твоя очередь! 23 августа не должно быть днем ​​города!» — заявили деколонизаторы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов на вопрос о переносе даты празднования Дня города ответил, что дата привязана ко Дню освобождения от нацистских захватчиков.

«Что касается моей позиции, нам нужно помнить свою историю. И знаете, хочу сказать, что никакое общество не имеет будущего, если оно не помнит о прошлом. И это аксиома. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы сохраняли и традиции и почитание тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. Как и наша святая задача помнить наших защитников, которые сейчас защищают нашу землю, которые, к сожалению, погибли», — пояснил Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков».