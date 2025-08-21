Вдень до +35: прогноз погоди в Харкові та області на 22 серпня
У п’ятницю, 22 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 30 до 35 градусів.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с.
Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, 21 серпня в Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який приніс у західні та північні області дощі та грози. На решті території – сухо.
“Цей фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади”, – прогнозувала Діденко.
Читайте також: Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдень до +35: прогноз погоди в Харкові та області на 22 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 22 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.".