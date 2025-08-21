Вдень до +35: прогноз погоди в Харкові та області на 22 серпня

У п’ятницю, 22 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 15 до 20 градусів, денна – від 30 до 35 градусів.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с.

Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, 21 серпня в Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який приніс у західні та північні області дощі та грози. На решті території – сухо.

“Цей фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади”, – прогнозувала Діденко.