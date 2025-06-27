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Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики

Суспільство 13:37   27.06.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 та 28 червня попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у п’ятницю по місту очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.

У суботу, 28 числа, по місту та області будуть грози. Крім цього, в області очікуються місцями град та шквал 15 – 20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 та 28 червня попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.".