Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 та 28 червня попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
За даними синоптиків, у п’ятницю по місту очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.
У суботу, 28 числа, по місту та області будуть грози. Крім цього, в області очікуються місцями град та шквал 15 – 20 м/с.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Читайте також: Тепліше за норму, менше дощів: якою буде погода у липні на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: град, гроза, новини Харкова, погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 27 та 28 червня попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.".