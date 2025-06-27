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Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики

Общество 13:37   27.06.2025
Виктория Яковенко
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 и 28 июня предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в пятницу по городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с.

В субботу, 28 числа, по городу и области будут грозы. Кроме того, в области ожидаются местами град и шквал 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 и 28 июня предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.".