Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 и 28 июня предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в пятницу по городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с.

В субботу, 28 числа, по городу и области будут грозы. Кроме того, в области ожидаются местами град и шквал 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.