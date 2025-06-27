Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 и 28 июня предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в пятницу по городу ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с.
В субботу, 28 числа, по городу и области будут грозы. Кроме того, в области ожидаются местами град и шквал 15 — 20 м/с.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Читайте также: Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 и 28 июня предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.".