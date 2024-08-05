Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді

Справу жителя Харківщини, який створив підпільний цех з виготовлення цигарок, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 2023 року фігурант на території будинку свого батька у Чугуєві організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

«Бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку та надалі продавав «товар» оптом на території Харківського регіону», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що з квітня по жовтень минулого року ділок встиг виготовити майже 80 тисяч цигарок. Ціна за 20 штук для оптових покупців складала 21 гривню.

Під час обшуків, крім цигарок, правоохоронці вилучили спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вказане майно судом накладено арешт.

Чоловіку інкримінують незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне зберігання з метою збуту, збуту таких виробів, а також легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому загрожує до 6 років тюрми з конфіскацією майна.