Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді

Суспільство 15:30   05.08.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Справу жителя Харківщини, який створив підпільний цех з виготовлення цигарок, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 2023 року фігурант на території будинку свого батька у Чугуєві організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

«Бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку та надалі продавав «товар» оптом на території Харківського регіону», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що з квітня по жовтень минулого року ділок встиг виготовити майже 80 тисяч цигарок. Ціна за 20 штук для оптових покупців складала 21 гривню.

Під час обшуків, крім цигарок, правоохоронці вилучили спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вказане майно судом накладено арешт.

Чоловіку інкримінують незаконне виготовлення тютюнових виробів, незаконне зберігання з метою збуту, збуту таких виробів, а також легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому загрожує до 6 років тюрми з конфіскацією майна.

02
Фото: Харківська обласна прокуратура
03
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Судитимуть трьох харків’ян, що виробляли на складі «елітні» коньяк і віскі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)
Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)
05.08.2024, 16:21
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді
Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді
05.08.2024, 15:30
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
05.08.2024, 14:42
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46

Новини за темою:


Ви читали новину: «Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу жителя Харківщини, який створив підпільний цех з виготовлення цигарок, передали до суду.".