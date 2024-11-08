Сьогодні 8 листопада: яке свято та день в історії

8 листопада 1519 року Ернан Кортес прибув до Теночтітлана. У 1520-му почалася “Стокгольмська кривава баня”. У 1877-му народився полковник легіону Українських січових стрільців та політик ЗУНР Дмитро Вітовський. У 1895-му Рентген відкрив X-промені. У 1923-му розпочався Пивний путч у залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені, а в 1939-му там само стався замах на Гітлера.

Свята та пам’ятні дати 8 листопада

8 листопада у світі – Всесвітній день урбанізму.

Також сьогодні: Всесвітній день піаніста, Міжнародний день каламбурів, Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів, День людини, яка вважається нездатною до навчання, День без Wi-Fi, День солідарності з інтерсекс-людьми (або День пам’яті інтерсексуалів).

8 листопада в історії

8 листопада 1519 року Ернан Кортес прибув до Теночтітлана. Докладніше.

8 листопада 1520 року почалася “Стокгольмська кривава баня” – масова кара, яку король Крістіан II влаштував колишнім супротивникам, попри обіцяну амністію.

Передісторія цих подій криється у військовому протистоянні прихильників та противників так званої Кальмарської унії. Унія поєднувала Швецію з Данією (під владою данського короля). Прихильників такого союзу очолював архієпископ Густав Тролле. Його противників, які виступали за незалежність Швеції, очолював регент Швеції Стен Стуре Молодший. Данський король Крістіан II кілька разів намагався допомогти Тролле та його союзникам, здійснивши невдалі вторгнення до Швеції у 1517-му та 1518-му роках. Успішною стала третя спроба – на початку 1520-го данська армія розбила шведів. Регент Стен Стуре зазнав смертельного поранення. Залишки його війська відступили до Стокгольма, де надалі тримали оборону. Данці взяли в облогу шведську столицю, проте захопити її не могли майже пів року. Тоді Крістіан II пішов на мирну угоду: він гарантував повну амністію своїм ворогам і підтверджував їхні права на володіння, так само як і права сім’ї Стуре. Після цього Крістіан II вступив до Стокгольма, де 4 листопада провели церемонію коронації його королем Швеції.

На урочистості з нагоди коронації зібралася вся місцева еліта, зокрема – недавні супротивники нового короля. І саме під час святкування, 7 листопада, архієпископ Густав Тролле подав королеві прохання. У ньому церковник перерахував імена щойно амністованих ворогів, яких треба було покарати як єретиків. 8 листопада гості короля виявили, що ворота палацу зачинені. Вони були в пастці. Потім обвинувачених відтіснили до престольної зали, де кілька церковників (прихильників Тролле) провели щось, що назвали церковним судом. Дії покійного колишнього регента Швеції Стена Стуре та його прихильників цей “суд” визнав єретичними. Лідерів шведського опору засудили до страти. Масові вбивства проводили протягом трьох днів – з 8 до 10 листопада. Загалом обезголовили та повісили близько сотні людей, у тому числі священнослужителів, дворян, бургомістрів та заможних городян. Останки Стена Стуре ексгумували та спалили разом із тілами його страчених прихильників.

Такі підступність і жорстокість нового короля призвели до повстання. Воно охопило всю Швецію в 1521 році. Очолив опір родич Стена Стуре (син його племінника) Густав Ваза. У 1523-му сили Вази взяли Стокгольм, його проголосили королем Швеції, а країну незалежною. Кальмарській унії прийшов кінець. А Крістіан II, так і не насолодившись владою, увійшов до історії Швеції під прізвиськом “Крістіан Тиран”.

8 листопада 1877 року народився український політик та військовий Дмитро Вітовський. Докладніше.

8 листопада 1895 року Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені. Докладніше.

8 листопада 1923 року в пивному залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені розпочався Пивний путч – перша, невдала, спроба Гітлера та його партії НСДАП захопити владу в Німеччині. Докладніше.

8 листопада 1939 року німецький столяр Йоганн Георг Ельзер вчинив замах на Адольфа Гітлера – підірвав ту саму пивну “Бюргербройкеллер”, де почався Пивний путч. Докладніше.

Церковне свято 8 листопада

8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та iнших небесних сил безплотних. Архангелiв: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, Єгудиїла, Варахиїла та Єремиїла. Святкування цього дня було встановлено на початку IV ст. на Помісному Лаодикійському Соборі. Ангельські чини поділяються на три ієрархії – вищу, середню та нижчу. Кожну ієрархію становлять три чини. До вищої ієрархії входять: Серафими, Херувими та Престоли. Середні: Панування, Сили та Влади. Нижні: Початки, Архангели та Ангели. Над усіма дев’ятьма чинами поставлено святого Архістратига Михаїла (його ім’я в перекладі з єврейського – “хто як Бог”). Відомі також архангели: Гавриїл – фортеця (сила) Божа; Рафаїл – зцілення Боже, цілитель людських недуг; Уриїл – вогонь чи світло Боже, просвітник; Селафіїл – молитовник Божий, що спонукає до молитви; Єгудиїл – славить Бога, який зміцнює трудящих для слави Божої та дбає про відплату їм за подвиги; Варахіїл – роздавач благословення Божого на добрі справи, який просить для людей милості Божої; Єреміїл – піднесення до Бога.

Народні прикмети

Якщо в цей день зоря червона, то розпочнуться затяжні холоди.

Якщо 8 листопада потепління, то зима буде з відлигами.

Що не можна робити 8 листопада

Не можна брати в руки гострі та різальні предмети – великий ризик поранитися.

Не можна заздрити та скаржитися на долю.