Сегодня 8 ноября: какой праздник и день в истории

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. В 1520-м началась «Стокгольмская кровавая баня». В 1877-м родился полковник легиона Украинских сечевых стрелков и политик ЗУНР Дмитрий Витовский. В 1895-м Рентген открыл X-лучи. В 1923-м начался Пивной путч в зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене, а в 1939-м там же произошло покушение на Гитлера.

Праздники и памятные даты 8 ноября

8 ноября в мире – Всемирный день урбанизма.

Также сегодня: Всемирный день пианиста, Международный день каламбуров, Международный день радиологии и День рентгеновских лучей, День человека, считающегося неспособным к обучению, День без Wi-Fi, День солидарности с интерсекс-людьми (или День памяти интерсексуалов).

8 ноября в истории

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. Подробнее.

8 ноября 1520 года началась «Стокгольмская кровавая баня» — массовая казнь, которую король Кристиан II устроил бывшим противникам, несмотря на обещанную амнистию.

Предыстория этих событий кроется в военном противостоянии сторонников и противников так называемой Кальмарской унии. Уния объединяла Швецию с Данией (под властью датского короля). Приверженцев такого союза возглавлял архиепископ Густав Тролле. Его противников, выступавших за независимость Швеции, возглавлял регент Швеции Стен Стуре Младший. Датский король Кристиан II несколько раз пытался помочь Тролле и его союзникам, совершив неудачные вторжения в Швецию в 1517-м и 1518-м годах. Успешной стала третья попытка – в начале 1520-го датская армия разбила шведов. Регент Стен Стуре получил смертельное ранение. Остатки его войска отступили в Стокгольм, где в дальнейшем держали оборону. Датчане осадили шведскую столицу, однако взять ее не могли чуть ли не полгода. Тогда Кристиан II пошел на мирное соглашение: он гарантировал полную амнистию своим врагам и подтверждал их права на владения, равно как и права семьи Стуре. После этого Кристиан II вступил в Стокгольм, где 4 ноября провели церемонию коронации его королем Швеции.

На торжестве по случаю коронации собралась вся местная элита, в том числе – недавние противники нового короля. И именно во время празднования, 7 ноября, архиепископ Густав Тролле подал королю прошение. В нем церковник перечислил имена только что амнистированных врагов, которых необходимо было наказать как еретиков. 8 ноября гости короля обнаружили, что ворота дворца заперты. Они были в западне. Затем обвиненных оттеснили в престольный зал, где несколько церковников (сторонников Тролле) провели нечто, что назвали церковным судом. Действия покойного бывшего регента Швеции Стена Стуре и его сторонников этот «суд» признал еретическими. Лидеров шведского сопротивления приговорили к смертной казни. Массовые убийства проводили в течение трех дней – с 8 по 10 ноября. В общей сложности обезглавили и повесили около сотни людей, в том числе священнослужителей, дворян, бургомистров и состоятельных горожан. Останки Стена Стуре эксгумировали и сожгли вместе с телами его казненных сторонников.

Такие коварство и жестокость нового короля привели в дальнейшему к восстанию. Оно охватило всю Швецию в 1521 году. Возглавил сопротивление родственник Стена Стуре (сын его племянника) Густав Ваза. В 1523-м силы Вазы взяли Стокгольм, его провозгласили королем Швеции, а страну независимой. Кальмарской унии пришел конец. А Кристиан II, так и не насладившись властью, вошел в историю Швеции под прозвищем «Кристиан Тиран».

8 ноября 1877 года родился украинский политик и военный Дмитрий Витовский. Подробнее.

8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Подробнее.

8 ноября 1923 года в пивном зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене начался Пивной путч – первая, неудачная, попытка Гитлера и его партии НСДАП захватить власть в Германии. Подробнее.

8 ноября 1939 года немецкий столяр Иоганн Георг Эльзер совершил покушение на Адольфа Гитлера – взорвал ту самую пивную «Бюргербройкеллер», где начался Пивной путч. Подробнее.

Церковный праздник 8 ноября

8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. Празднование этого дня было установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. Ангельские чины делятся на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Средние: Господство, Силы и Власти. Нижние: Начала, Архангелы и Ангелы. Над всеми девятью чинами поставлен святой Архистратиг Михаил (его имя в переводе с еврейского — «кто как Бог»). Известны также архангелы: Гавриил – крепость (сила) Божья; Рафаил – исцеление Божие, целитель человеческих недугов; Уриил – огонь или свет Божий, просветитель; Селафиил – молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил – славит Бога, укрепляющего трудящихся для славы Божьей и заботящийся о воздаянии им за подвиги; Варахиил – раздатчик благословения Божьего на добрые дела, который просит людей милости Божьей; Иеремиил – вознесение к Богу.

Народные приметы

Если в этот день красная заря, то начнутся затяжные холода.

Если 8 ноября потепление, то зима будет с оттепелями.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – большой риск пораниться.

Нельзя завидовать и жаловаться на судьбу.