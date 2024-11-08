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ДСНС: дитина постраждала через нічний удар по Салтівці (відео)

Події 08:08   08.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: дитина постраждала через нічний удар по Салтівці (відео)

В облуправлінні ДСНС у Харківській області показали, як рятувальники вночі допомагали евакуюватися мешканцям постраждалої багатоповерхівки на Салтівці.

Ударів зазнали Шевченківський і Салтівський райони. В Салтівському районі авіабомба влучила в житлову 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Постраждали також сусідні будівлі, торгові об’єкти та автомобілі”, – написали у ДСНС.

На місці “прильоту” виникла пожежа на площі 20 м. кв. Її рятувальники оперативно ліквідували. Евакуювали 30 людей, зокрема – чотирьох дітей. Попередньо, постраждали 25 мешканців будинку, серед них є дитина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС у Харківській області показали, як рятувальники вночі допомагали евакуюватися мешканцям постраждалої багатоповерхівки на Салтівці.".