ГСЧС: ребенок пострадал из-за ночного удара по Салтовке (видео)

В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали, как спасатели ночью помогали эвакуироваться жителям пострадавшей многоэтажки на Салтовке.

«Под ударами оказались Шевченковский и Салтовский район. В Салтовском районе авиабомба попала в жилую 12-этажку, разрушив нижние этажи. Пострадали также соседние строения, торговые объекты и автомобили», – написали в ГСЧС.

На месте «прилета» возник пожар на площади 20 м. кв. Его спасатели оперативно ликвидировали. Эвакуировали 30 людей, в том числе – четверых детей. Предварительно, пострадали 25 жителей дома, среди них есть ребенок.

Напомним, ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке. Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из центра города, на которых было видно очередные разрушения в здании Госпрома.