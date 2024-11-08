ГСЧС: ребенок пострадал из-за ночного удара по Салтовке (видео)
В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали, как спасатели ночью помогали эвакуироваться жителям пострадавшей многоэтажки на Салтовке.
«Под ударами оказались Шевченковский и Салтовский район. В Салтовском районе авиабомба попала в жилую 12-этажку, разрушив нижние этажи. Пострадали также соседние строения, торговые объекты и автомобили», – написали в ГСЧС.
На месте «прилета» возник пожар на площади 20 м. кв. Его спасатели оперативно ликвидировали. Эвакуировали 30 людей, в том числе – четверых детей. Предварительно, пострадали 25 жителей дома, среди них есть ребенок.
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Напомним, ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке. Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из центра города, на которых было видно очередные разрушения в здании Госпрома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, пожарные, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали, как спасатели ночью помогали эвакуироваться жителям пострадавшей многоэтажки на Салтовке.".