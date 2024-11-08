Про результати нічних ударів по Харкову й обстріли області повідомив Синєгубов

Уранці 8 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських “прильотів” на Харківщині.

Напередодні вранці окупанти били по області – “прилетіло” по Харківському та Богодухівському району.

“11:55 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено житловий будинок. Постраждав 19-річний чоловік. 11:47 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Постольне, за межами н/п. Обстріл КАБ по відкритій території“, – повідомив Синєгубов.

Вночі під ударами ворожих КАБів опинився Харків. Перша авіабомба впала у Салтівському районі.

“8 листопада 03:36 м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок обстрілу 12-поверхового житлового будинку частково зруйновано під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та 5 автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано 6”, – уточнив начальник ХОВА.

Також ворог обстріляв Шевченківський район – там обійшлося без постраждалих, проте зруйновані багатоповерхівки та виходи станцій метро. Крім того, “прилетіло” в самому центрі Харкова – пошкоджені три адмінбудівлі.

Нагадаємо, вночі в Харкові лунали вибухи. Перші – близько 03.00. Мер Ігор Терехов повідомив, що одна з бомб влучила по багатоповерхівці на Салтівці, там розбирають завали. Слідом Синєгубов опублікував фото з центру міста, на яких було видно чергові руйнування в будівлі Держпрому. Про наслідки зранку докладно повідомила Харківська обласна прокуратура.