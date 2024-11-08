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О результатах ночных ударов по Харькову и обстрелах области сообщил Синегубов

Происшествия 08:48   08.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
О результатах ночных ударов по Харькову и обстрелах области сообщил Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 8 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских «прилетов» на Харьковщине.

Накануне утром оккупанты били по области – «прилетело» по Харьковскому и Богодуховскому району.

«11:47 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Постольное, вне н/п. Обстрел КАБ по открытой территории. 11:55 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела из РСЗО поврежден жилой дом. Пострадал 19-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

Ночью под ударами вражеских КАБов оказался Харьков. Первая авиабомба упала в Салтовском районе.

«8 ноября 03:36 г. Харьков, Салтовский р-н. В результате обстрела 12-этажного жилого дома частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Поврежден один многоквартирный жилой дом и 5 автомобилей, выход станции метро. Пострадали 25 человек: в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализирован 6», – добавил начальник ХОВА.

Также враг обстрелял Шевченковский район – там обошлось без пострадавших, однако разрушены многоэтажки и выходы станций метро. Кроме того, «прилетело» в самом центре Харькова – повреждены три админздания.

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Напомним, ночью в Харькове гремели взрывы. Первые прозвучали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одна из бомб ударила по многоэтажке на Салтовке, там разбирают завалы. Следом Синегубов опубликовал фото из центра города, на которых было видно очередные разрушения в здании Госпрома. О последствиях утром подробно сообщила Харьковская областная прокуратура.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских «прилетов» на Харьковщине.".