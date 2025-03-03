Что передаст ЮНЕСКО для восстановления Госпрома в Харькове, сообщил Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности визита миссии ЮНЕСКО в Харьков, а также отметил, что восстановление поврежденного здания Госпрома только на первом этапе.

«Действительно, у нас была уникальная миссия ЮНЕСКО в Харьковскую область. Это впервые было во времена независимости Украины. Они сами сообщали, что обследование таких памятников архитектуры на предмет разрушения в результате боевых действий – это нечто невероятное и для них. Поэтому они приезжали непосредственно в здание Госпрома, построенного в 1928 году. Они обследовали, проводили 3D-сканирование. То есть первый этап — это полностью понять, какие именно были разрушения, обследовать все необходимые сети», — отметил Синегубов.

Также он подчеркнул, что дальше будут разрабатывать план по консервации и восстановлению здания.

«Нужно сохранить аутентичность, поэтому очень сложно даже подобрать марку бетона для восстановления. Поэтому все необходимые исследования сейчас проводятся. Это будет специальное и строительное оборудование, которое ЮНЕСКО согласилась передать нам, в том числе и для исследования, и для восстановления. Поэтому это только начало достаточно длительного процесса», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК. В конце января 2025 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, что здание Госпрома планируют внести в список объектов Всемирного наследия. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года и оценить повреждения.