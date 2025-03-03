Що передасть ЮНЕСКО для відновлення Держпрому в Харкові, розповів Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці візиту місії ЮНЕСКО до Харкова, а також зазначив, що відновлення пошкодженої будівлі Держпрому тільки на першому етапі.

«Дійсно, у нас була унікальна місія ЮНЕСКО до Харківської області. Це вперше було за часів незалежності України. Вони самі повідомляли, що обстеження таких пам’яток архітектури на предмет руйнування внаслідок бойових дій – це щось неймовірне і для них. Тому вони приїжджали безпосередньо в будівлю Держпрому, яка була збудована в 1928 році. Вони обстежували, проводили 3D-сканування. Тобто наразі перший етап – це повністю зрозуміти, які саме були руйнування, обстежити всі необхідні мережі», – зазначив Синєгубов.

Також він підкреслив, що далі розроблятимуть план щодо консервації та відновлення будівлі.

«Потрібно зберегти автентичність, тому дуже складно навіть підібрати марку бетону для відновлення. Тому всі необхідні дослідження наразі проводяться. Це буде спеціальне і будівельне обладнання, яке ЮНЕСКО зголосилося передати нам, в тому числі і для дослідження, і для відновлення. Тому це лише початок досить таки тривалого процесу», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК. Наприкінці січня 2025 року гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле розповіла, що будівлю Держпрому планують внести до списку об’єктів Всесвітньої спадщини.