ЮНЕСКО планує внести Держпром до списку об’єктів Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО після активної співпраці з мером Ігорем Тереховим планує внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Світової спадщини, повідомила Харківська міська рада.
Про це розповіла Гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле у Львові. Офіс ЮНЕСКО направить до Харкова спеціальну місію для прямої комунікації та щоб безпосередньо підтримувати процес збереження культурної спадщини міста, зазначила Азуле.
Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК.
11 грудня Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомляло, що комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженого Держпрому, що дозволить зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи щодо відновлення пам’ятника архітектури та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності агресора.
ЮНЕСКО поки що не направляло місію до Харкова, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому, розповіла 12 січня 2025 року заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.
Читайте також: “Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпром, Харків, ЮНЕСКО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЮНЕСКО планує внести Держпром до списку об’єктів Всесвітньої спадщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 22:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЮНЕСКО після активної співпраці з мером Ігорем Тереховим планує внести будівлю Держпрому до списку об’єктів Світової спадщини, повідомила Харківська міська рада.".