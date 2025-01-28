ЮНЕСКО планирует внести Госпром в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО после активного сотрудничества с мэром Игорем Тереховым планирует внести здание Госпрома в список объектов Всемирного наследия, сообщил Харьковский городской совет.
Об этом рассказала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле во Львове. Офис ЮНЕСКО направит в Харьков специальную миссию для прямой коммуникации и непосредственно поддерживать процесс сохранения культурного наследия города, отметила Азуле.
Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК.
11 декабря Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщало, что комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного Госпрома, что позволит зафиксировать повреждение объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника архитектуры и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности агрессора.
ЮНЕСКО пока не направляло миссию в Харьков, чтобы осмотреть поврежденное российскими ударами здание Госпрома, рассказала 12 января 2025 года заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпром, Харьков, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 22:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЮНЕСКО после активного сотрудничества с мэром Игорем Тереховым планирует внести здание Госпрома в список объектов Всемирного наследия, сообщил Харьковский городской совет.".