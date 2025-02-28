ЮНЕСКО в Харкові: місія обстежила будівлю Держпрому, що далі?

Спеціальна моніторингова місія ЮНЕСКО протягом двох днів обстежувала будівлю харківського Держпрому, яка була пошкоджена внаслідок ударів РФ у жовтні-листопаді 2024 року. Конкретики щодо ролі місії у створенні проєкту відновлення та фінансуванні робіт від представниці ЮНЕСКО не прозвучало, як і про надання пам’ятці архітектури національного значення статусу об’єкта Всесвітньої спадщини.

Глава Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі на брифінгу в Харкові повідомила, що метою місії є підготовка звіту, який буде представлений на наступній сесії Комітету відповідно до Конвенції 1954 року.

“Ми упродовж декількох днів розмістили наших експертів у Харкові, які проводили 3D-лазерне сканування Держпрому, зокрема й постраждалої частини будівлі, – розповіла К’яра Децці Бардескі. – Крім того, було проведено візуальне обстеження та інші процедури, неінвазивні, неінтрузивні процедури, які могли б виказати ті структурні особливості у конструктивах, які могли бути уражені і стали не такими сильними внаслідок ракетної атаки. За необхідності ми також плануємо розміщувати додаткові дослідницькі місії. Крім того, ми сьогодні обговорили важливість короткорострокової допомоги, оскільки довгостроковий гуманітарний аспект реагування буде базуватися на тому звіті, який ми сформуємо за результатами місії”.



Наступним кроком, зазначила представниця ЮНЕСКО, стане мобілізація зусиль і ресурсів організації.

“Оскільки ми розуміємо, що цей проєкт, також буде необхідність фінансування”, – додала К’яра Децці Бардескі.



Вона також нагадала, що Держпром раніше було внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини, отже, процес включення будівлі до основного списку вже був ініційований Україною.

“Це вже було ініційовано Міністерством культури спільно з регіональною владою. Але є різні критерії, різні вимоги. Від 2004 року таким критеріям було створення плану управління будівлею культурної спадщини, в якому мають бути зазначені всі зацікавлені сторони. Крім того, має бути достатній юридичний захист цієї будівлі, має бути чіткий план, чітка програма. Базуючись на цьому, складається досьє кандидата на включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яке потім подається до секретаріату. Але ми маємо розуміти, що голосують члени організації, представники країн. Це вимагає часу, але я мушу підкреслити, що це не обов’язково залежить від втручання на місці, від процедури, які відбуваються стосовно об’єкта культури. Важливим є збирання точної документації, точного звіту, який буде потім подано на розгляд сесії комісії відповідно до Конвенції 1954 року у другому протоколі”, – відповіла К’яра Децці Бардескі.

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, мета місії – обстеження будівель, які постраждали та частково зруйновані внаслідок бойових дій. Він нагадав, що Держпром є власністю обласної ради й знаходиться в управлінні обласної військової адміністрації.

“Ми сьогодні проговорювали почерговість наших дій щодо консервації та обстеження, всіх абсолютно напрямків інженерії, фасадів, всіх абсолютно руйнувань. І далі визначення покрокового відновлення цієї будівлі. Це дуже важливо при відновленні – зберегти автентичність не лише зовнішнього вигляду, а й всіх інженерних мереж. Це і марка бетону і його склад, це склад арматури, товщина, навіть характеристика металу. Це дуже унікальна, кропітка буде робота щодо, по-перше, визначення ушкоджень. Далі проєктування і відновлення. Для цього нам знадобиться спеціальне обладнання і, звичайно, донори. Щоб виконати всі ці абсолютно роботи, і вони будуть проводитися виключно під егідою міністерства та, звичайно, ЮНЕСКО”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, Держпром є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення та знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. 28 жовтня 2024 року російський ФАБ-500 з УМПК влетів в один з під’їздів будівлі. Постраждали дев’ятеро людей. Повторно Держпром був пошкоджений 8 листопада знову внаслідок удару ФАБ з УМПК. Наприкінці січня 2025 року гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле розповіла, що будівлю Держпрому планують внести до списку об’єктів Всесвітньої спадщини.