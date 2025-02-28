Відновлення Держпрому: фахівці ЮНЕСКО приїхали до Харкова (фото)

До Харкова приїхала голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі. Подробиці візиту розповіли мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Фахівці ЮНЕСКО розпочали моніторинг пошкодженої обстрілами будівлі Держпрому. Цей важливий етап дозволить належним чином зафіксувати всі пошкодження унікальної архітектурної пам’ятки, завдані внаслідок збройної агресії окупантів», – написав Синєгубов.

Він зазначив, що моніторинг включає збір точних даних про руйнування будівлі за допомогою лазерного сканування та спеціальних міток, що дозволить створити тривимірну геодезичну модель об’єкта. Потім ці дані мають проаналізувати та розроблять план відновлення.

«Я ніколи не забуду той день, коли ракета вдарила в будівлю. Держпром – не просто архітектурний шедевр, це частина історії Харкова. А для мене – ще й родинна пам’ять, адже мій дідусь був серед тих, хто будував цю величну споруду. Наша мета — не лише відновити Держпром, а й домогтися офіційного статусу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для нього та всього архітектурного ансамблю майдану Свободи. Ми вже створили робочу групу з найкращих архітекторів, істориків і реставраторів, які проводять глибокий аналіз стану споруди», – додав Терехов.

Нагадаємо, музей Сковороди зруйнувала прямим попаданням російська ракета увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. Директор департаменту культури ХОВА Едуард Павленко повідомляв, що на консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень. У вцілілій коморі музею у вересні 2023 року створили простір для творчості — артхаб “LIBERTY”.