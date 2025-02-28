Восстановление Госпрома: специалисты ЮНЕСКО приехали в Харьков (фото)

В Харьков приехала глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески. Подробности визита рассказали мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Специалисты ЮНЕСКО начали мониторинг поврежденного обстрелами здания Госпрома. Этот важный этап позволит должным образом зафиксировать все повреждения уникальной архитектурной памятки, нанесенные в результате вооруженной агрессии оккупантов», — написал Синегубов.

Он отметил, что мониторинг включает в себя сбор точных данных о разрушении здания с помощью лазерного сканирования и специальных меток, что позволит создать трехмерную геодезическую модель объекта. Затем эти данные должны проанализировать и разработать план восстановления.

«Я никогда не забуду тот день, когда ракета ударила в здание. Госпром – не просто архитектурный шедевр, это часть истории Харькова. А для меня еще и семейная память, ведь мой дедушка был среди тех, кто строил это величественное сооружение. Наша цель — не только восстановить Госпром, но и добиться официального статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для него и всего архитектурного ансамбля площади Свободы. Мы уже создали рабочую группу из лучших архитекторов, историков и реставраторов, проводящих глубокий анализ состояния сооружения», – добавил Терехов.

Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК. В конце января 2025 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, что здание Госпрома планируют внести в список объектов Всемирного наследия. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года и оценить повреждения.