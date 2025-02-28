Восстановление Госпрома: специалисты ЮНЕСКО приехали в Харьков (фото)
В Харьков приехала глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески. Подробности визита рассказали мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.
«Специалисты ЮНЕСКО начали мониторинг поврежденного обстрелами здания Госпрома. Этот важный этап позволит должным образом зафиксировать все повреждения уникальной архитектурной памятки, нанесенные в результате вооруженной агрессии оккупантов», — написал Синегубов.
Он отметил, что мониторинг включает в себя сбор точных данных о разрушении здания с помощью лазерного сканирования и специальных меток, что позволит создать трехмерную геодезическую модель объекта. Затем эти данные должны проанализировать и разработать план восстановления.
«Я никогда не забуду тот день, когда ракета ударила в здание. Госпром – не просто архитектурный шедевр, это часть истории Харькова. А для меня еще и семейная память, ведь мой дедушка был среди тех, кто строил это величественное сооружение. Наша цель — не только восстановить Госпром, но и добиться официального статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для него и всего архитектурного ансамбля площади Свободы. Мы уже создали рабочую группу из лучших архитекторов, историков и реставраторов, проводящих глубокий анализ состояния сооружения», – добавил Терехов.
Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК. В конце января 2025 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, что здание Госпрома планируют внести в список объектов Всемирного наследия. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года и оценить повреждения.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпром, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, ЮНЕСКО;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восстановление Госпрома: специалисты ЮНЕСКО приехали в Харьков (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков приехала глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески. Подробности визита рассказали мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.".