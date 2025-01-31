Удар по Госпрому: стало известно, когда приедет миссия ЮНЕСКО в Харьков

Миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, ЮНЕСКО должно проанализировать и оценить разрушение Госпрома, а также определить дальнейшие меры по восстановлению здания.

«Госпром – это не просто архитектурный памятник, а знаковый символ Харькова», — отметил глава ХОВА.

Напомним, 11 декабря Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщало, что комитет ЮНЕСКО в экстренном порядке применит механизм «специального мониторинга» касательно поврежденного Госпрома, что позволит зафиксировать повреждение объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника архитектуры и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности агрессора.

Напомним также, россияне сбросили на Харьков и область три КАБа 29 октября около 21:00. Одна из авиабомб упала в центре города и повредила здание Госпрома.

Он также напомнил, что под охраной ЮНЕСКО находятся и другие важные объекты, в частности, Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды, который также находился под вражескими ударами.

«Сейчас и Харьковская ОВА, и ЮНЕСКО готовы к подписанию меморандума о начале консервационных работ. На сегодняшний день уже разработали проектно-сметную документацию и выполнили ряд подготовительных работ», — добавил Синегубов.