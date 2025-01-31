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Удар по Держпрому: стало відомо коли приїде місія ЮНЕСКО у Харків

Суспільство 15:15   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Удар по Держпрому: стало відомо коли приїде місія ЮНЕСКО у Харків Фото: Олег Синєгубов

Місія ЮНЕСКО має відвідати Харків у березні 2025 року, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ЮНЕСКО має проаналізувати й оцінити руйнування Держпрому, а також визначить подальші заходи для відновлення будівлі.

«Держпром — це не просто архітектурна пам’ятка, а знаковий символ Харкова», – зазначив голова ХОВА.

Госпром Харьков
Фото: Олег Синєгубов
Госпром Харьков
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 11 грудня Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомляло, що комітет ЮНЕСКО в екстреному порядку застосує механізм «спеціального моніторингу» щодо пошкодженого Держпрому, що дозволить зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи щодо відновлення пам’ятника архітектури та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності агресора.

Нагадаємо також, росіяни скинули на Харків та область три КАБи 29 жовтня близько 21:00. Одна з авіабомб упала в центрі міста та пошкодила будівлю Держпрому.

Він також нагадав, що під охороною ЮНЕСКО знаходяться й інші важливі об’єкти, зокрема Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який також був під ворожими ударами.

«Наразі і Харківська ОВА, і ЮНЕСКО готові до підписання меморандуму щодо початку консерваційних робіт. На сьогодні вже розробили проектно-кошторисну документацію та виконали низку підготовчих робіт», – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місія ЮНЕСКО має відвідати Харків у березні 2025 року, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".