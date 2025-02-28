ЮНЕСКО в Харькове: миссия обследовала здание Госпрома, что дальше?

Специальная мониторинговая миссия ЮНЕСКО в течение двух дней обследовала здание харьковского Госпрома, которое было повреждено в результате ударов РФ в октябре-ноябре 2024 года. Конкретики о роли миссии в создании проекта восстановления и финансировании работ от представительницы ЮНЕСКО не прозвучало, как и о предоставлении памятнику архитектуры национального значения статуса объекта Всемирного наследия.

Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески на брифинге в Харькове сообщила, что целью миссии является подготовка отчета, который будет представлен на следующей сессии комитета в соответствии с Конвенцией 1954 года.

«Мы в течение нескольких дней разместили наших экспертов в Харькове, которые проводили 3D-лазерное сканирование Госпрома, в том числе и пострадавшей части здания, — рассказала Кьяра Децци Бардески. — Кроме того, было проведено визуальное обследование и другие процедуры, неинвазивные, неинтрузивные процедуры, которые могли бы указать те структурные особенности в конструктивах, которые могли быть поражены в результате ракетной атаки. При необходимости мы также планируем размещать дополнительные исследовательские миссии. Кроме того, мы сегодня обсудили важность краткосрочной помощи, поскольку долгосрочный гуманитарный аспект реагирования будет базироваться на том отчете, который мы сформируем по результатам миссии».

Следующим шагом, отметила представитель ЮНЕСКО, станет мобилизация усилий и ресурсов организации.

«Поскольку мы понимаем, что этот проект, также будет необходимость финансирования», — добавила Кьяра Децци Бардески.

Она также напомнила, что Госпром ранее был внесен в предварительный список Всемирного наследия, таким образом процесс внесения здания в основной список уже был инициирован Украиной.

«Это уже было инициировано Министерством культуры совместно с региональными властями. Но есть разные критерии, разные требования. С 2004 года таким критериям было создание плана управления зданием культурного наследия, в котором должны быть указаны все заинтересованные стороны. Кроме того, должна быть достаточная юридическая защита этого здания, должен быть четкий план, четкая программа. Основываясь на этом, составляется досье кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое затем подается в секретариат. Но мы должны понимать, что голосуют члены организации, представители стран. Это требует времени, но я должен подчеркнуть, что это не обязательно зависит от вмешательства на месте, от процедуры, которые происходят в отношении объекта культуры. Важным является сбор точной документации, точного отчета, который будет затем представлен на рассмотрение сессии комиссии в соответствии с Конвенцией 1954 года во втором протоколе», — ответила Кьяра Децци Бардески.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, цель миссии — обследование зданий, пострадавших и частично разрушенных в результате боевых действий. Он напомнил, что Госпром является собственностью областного совета и находится в управлении областной военной администрации.

«Мы сегодня проговаривали очередность наших действий по консервации и обследованию всех абсолютно направлений инженерии, фасадов, всех абсолютно разрушений. И дальше определение пошагового восстановления этого здания. Это очень важно при восстановлении — сохранить аутентичность не только внешнего вида, но и всех инженерных сетей. Это и марка бетона и его состав, это состав арматуры, толщина, даже характеристика металла. Это очень уникальная, кропотливая будет работа по определению повреждений. Далее проектирование и восстановление. Для этого нам понадобится специальное оборудование и, конечно, доноры. Чтобы выполнить все эти работы, а они будут проводиться исключительно под эгидой министерства и, конечно, ЮНЕСКО», — сказал Синегубов.

Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБ с УМПК. В конце января 2025 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, что здание Госпрома планируют внести в список объектов Всемирного наследия. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что миссия ЮНЕСКО должна посетить Харьков в марте 2025 года и оценить повреждения.