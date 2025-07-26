Що буде, якщо армія РФ захопить Куп’янськ – аналіз ISW

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував про чергове просування російських загарбників. Аналітики вже розглядають варіанти дій окупантів, якщо вони захоплять Куп’янськ.

“Російські війська нещодавно просунулися до Куп’янська та на північному заході від нього. Геолоковані кадри, опубліковані 24 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Голубівки (на північний схід від Куп’янська), ймовірно, захопили населений пункт і просунулися до північної частини Куп’янська. Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 25 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південно-західній частині Кіндрашівки та на південний захід від Тищенківки (обидва на північний захід від Куп’янська)”, — повідомили у зведенні ISW 26 липня.

Аналітики припускають, що наступ на північний захід від Куп’янська окупанти використовуватимуть для того, щоб надалі спробувати оточити місто та максимально ускладнити логістику захисникам.

“Нещодавні російські наступи на Куп’янському напрямку узгоджуються з давньою оперативною метою російського військового командування з оточення та зрештою захоплення Куп’янська. Російське військове командування може мати намір, щоб російські війська перекрили трасу H-26 Куп’янськ-Шевченкове, щоб ускладнити українську логістику та шляхи відходу українців із Куп’янська”, – вважають в ISW.

В Інституті вивчення війни називають можливе захоплення Куп’янська “малоймовірним у короткостроковій перспективі”. Проте вже розглядають варіанти, що робитимуть окупанти, якщо зможуть реалізувати це завдання.

“Російські війська можуть або продовжити наступ на захід від Куп’янська, або переорієнтуватися на наступ на Борівсько-Лиманському напрямку, або перекинути підрозділи Московського військового округу з Куп’янського напрямку на більш пріоритетні – такі як Костянтинівський, Покровський або Новопавлівський. Будь-який з цих трьох варіантів дій, ймовірно, потребуватиме місяців, особового складу та матеріальних ресурсів”, – пишуть аналітики.

Варіант 1. Наступ на захід – у бік Шевченкового чи Великого Бурлука

Це буде говорити про підтримку зусиль щодо створення “буферної зони”, вважають в ISW.

“ISW раніше оцінював, що російські війська, ймовірно, намагаються об’єднати операції в районі Вовчанська, Великого Бурлука і Дворічної, можливо, для сприяння зусиллям Росії зі створення буферної зони вздовж державного кордону. Російські війська, які зараз атакують Куп’янськ з півночі та сходу, можуть переспрямувати свої атаки на захід, якщо захоплять місто. Російські війська можуть спробувати просунутися трасою Р-07 Куп’янськ-Шевченкове в напрямку Шевченкового або просунутися на північний захід трасою Т-2114 Дворічна – Великий Бурлук у напрямку Великого Бурлука в рамках довгострокових зусиль щодо створення та зміцнення буферної зони вздовж північно-західного кордону України. Російський наступ у напрямку Шевченкового може ускладнити українські наземні лінії зв’язку, що з’єднують Харків з українським поясом укріплень у Донецькій області, та створити загрозу тилам українських військ, що обороняються в районі Великого Бурлука та на західному березі річки Оскіл на південний захід від Куп’янська”, – коментують в Інституті.

Варіант 2. Активізація наступу на Борову та Лиман

Якщо Куп’янськ буде захоплено, командування РФ може перекинути додаткові підрозділи південніше – на Лиманський і Борівський напрямки.

“Російські підрозділи, які наразі наступають на північ і схід від Куп’янська, можуть перемикнути свою увагу на південь і просуватися до Борової вздовж траси Р-79 Куп’янськ-Борова”, – вважають в ISW.

Надалі цей рух можуть переспрямувати в бік Лимана та українського поясу укріплень, зайшовши в тил захисникам на Донбасі з півночі.

“Російський наступ на український пояс укріплень з півночі вимагав би форсування річки Сіверський Донець – складного завдання, яке російські війська можуть бути не в змозі виконати”, – зазначили аналітики.

Варіант 3. Перекидання сил на Донбас

Після ймовірного захоплення Куп’янська війська окупантів можуть перекинути резерви, що звільнилися, на ключові для себе напрямки на Донбасі – Костянтинівський, Покровський або Новопавлівський.

Зазначимо, речник ОТУВ “Хортиця” Віктор Трегубов, коментуючи заяви російської пропаганди про те, що ЗС РФ уже зайшли до Куп’янська, заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Окупанти справді знаходяться неподалік від міста – за кілометри. Однак подолати цю відстань не можуть уже давно.