Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW

Институт изучения войны (ISW) проинформировал об очередном продвижении российских захватчиков. Аналитики уже рассматривают варианты действий оккупантов, если те захватят Купянск.

«Российские войска недавно продвинулись к Купянску и на северо-западе от него. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Голубовки (к северо-востоку от Купянска), вероятно, захватили населенный пункт и продвинулись к северной части Купянска. Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в юго-западной части Кондрашовки и юго-западнее Тищенковки (оба к северо-западу от Купянска)», — сообщили в сводке ISW 26 июля.

Аналитики предполагают, что наступление на северо-западе от Купянска оккупанты будут использовать для того, чтобы в дальнейшем попробовать окружить город и максимально затруднить логистику защитникам.

«Недавние российские наступления на Купянском направлении согласуются с давней оперативной целью российского военного командования по окружению и в конечном итоге захвату Купянска. Российское военное командование может намереваться, чтобы российские войска перекрыли трассу H-26 Купянск-Шевченково, чтобы усложнить украинскую логистику и пути отхода украинцев из Купянска», — считают в ISW.

В Институте изучения войны называют возможный захват Купянска «маловероятным в краткосрочной перспективе». Тем не менее уже рассматривают варианты, что будут делать оккупанты, если смогут реализовать эту задачу.

«Российские войска могут либо продолжить наступление на запад от Купянска, либо переориентироваться на наступление на Боровско-Лиманском направлении, либо перебросить подразделения Московского военного округа с Купянского направления на более приоритетные — такие как Константиновское, Покровское или Новопавловское. Любой из этих трех вариантов действий, вероятно, потребует месяцев, личного состава и материальных ресурсов», — пишут аналитики.

Вариант 1. Наступление на запад — в сторону Шевченково или Великого Бурлука

Это будет говорить о поддержке усилий по созданию «буферной зоны», считают в ISW.

«ISW ранее оценивал, что российские войска, вероятно, пытаются объединить операции в районе Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной, возможно, для содействия усилиям России по созданию буферной зоны вдоль государственной границы. Российские войска, в настоящее время атакующие Купянск с севера и востока, могут перенаправить свои атаки на запад, если захватят город. Российские войска могут попытаться продвинуться по трассе Р-07 Купянск-Шевченково в направлении Шевченково или продвинуться на северо-запад по трассе Т-2114 Двуречная-Великий Бурлук в направлении Великого Бурлука в рамках долгосрочных усилий по созданию и укреплению буферной зоны вдоль северо-восточной границы Украины. Российское наступление в направлении Шевченково может осложнить украинские наземные линии связи, соединяющие Харьков с украинским поясом укреплений в Донецкой области, и создать угрозу тылам украинских войск, обороняющихся в районе Великого Бурлука и на западном берегу реки Оскол к юго-западу от Купянска», — комментируют в Институте изучения войны.

Вариант 2. Активизация наступления на Боровую и Лиман

Если Купянск будет захвачен, командование РФ может перебросить дополнительные подразделения южнее — на Лиманское и Боровское направления.

«Российские подразделения, в настоящее время наступающие к северу и востоку от Купянска, могут переключить свое внимание на юг и продвигаться к Боровой вдоль трассы Р-79 Купянск-Боровая», — считают в ISW.

В дальнейшем это движение могут перенаправить в сторону Лимана и украинского пояса укреплений, зайдя в тыл защитникам на Донбассе с севера.

«Российское наступление на украинский пояс укреплений с севера потребовало бы форсирования реки Северский Донец — сложной задачи, которую российские войска могут быть не в состоянии выполнить», — отметили аналитики.

Вариант 3. Переброска сил на Донбасс

После вероятного захвата Купянска войска оккупантов могут перебросить освободившиеся резервы на ключевые для себя направления на Донбассе — Константиновское, Покровское или Новопавловское.

Отметим, спикер ОТГВ «Хортица» Виктор Трегубов, комментируя заявления российской пропаганды о том, что ВС РФ уже зашли в Купянск, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Оккупанты действительно находятся неподалеку от города — в километрах. Однако преодолеть это расстояние не могут уже давно.