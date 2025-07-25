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ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»

Фронт 16:37   25.07.2025
Оксана Горун
ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»

Оккупанты продолжают преодолевать речку Оскол без техники — вплавь или на лодках. Навести понтонные переправы не удается. Но от идеи захвата Купянска не отказываются. О ситуации рассказал в нацмарафоне спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

«Реку Оскол россияне форсировали уже довольно давно. И сейчас продолжают перекидывать свою пехоту на западный берег Оскола с целью создания угрозы для города Купянск с севера или по правому берегу. Очевидно, они стремятся подготовить условия для окружения или штурма города. Но надо понимать одно – на западный берег Оскола на данный момент они могут перекидывать только пехоту и определенное вооружение – боекомплект. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, это было неоднократно, но каждый раз наша аэроразведка такую спецтехнику обнаруживала. И эта спецтехника, как правило, очень быстро уничтожалась — либо еще при подъезде к берегу, либо при разложении понтонов», — рассказал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что перебрасывать пехоту через Оскол россияне стараются различными способами. Так как река неширокая и неглубокая, то иногда ее просто переплывают. Также есть вариант перекинуть через водную гладь веревку и перетягивать с ее помощью лодку с пассажирами с одного берега на другой.

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«Кроме того, есть случаи, которые мы также фиксировали, когда они с верховья Оскола сплавляют деревянные бревна. И там, особенно в районе Двуречной, где есть остатки моста, привязывают эти бревна и создают такой себе импровизированный мостик, по которому их пехота также может перебираться на западный берег. Но такие вот переправы импровизированные, они как быстро создаются, так быстро и уничтожаются», — отметил спикер ОТГ «Харьков».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают преодолевать речку Оскол без техники — вплавь или на лодках. Навести понтонные переправы не удается. Но от идеи захвата Купянска не отказываются".