ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»
Оккупанты продолжают преодолевать речку Оскол без техники — вплавь или на лодках. Навести понтонные переправы не удается. Но от идеи захвата Купянска не отказываются. О ситуации рассказал в нацмарафоне спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.
«Реку Оскол россияне форсировали уже довольно давно. И сейчас продолжают перекидывать свою пехоту на западный берег Оскола с целью создания угрозы для города Купянск с севера или по правому берегу. Очевидно, они стремятся подготовить условия для окружения или штурма города. Но надо понимать одно – на западный берег Оскола на данный момент они могут перекидывать только пехоту и определенное вооружение – боекомплект. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, это было неоднократно, но каждый раз наша аэроразведка такую спецтехнику обнаруживала. И эта спецтехника, как правило, очень быстро уничтожалась — либо еще при подъезде к берегу, либо при разложении понтонов», — рассказал Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что перебрасывать пехоту через Оскол россияне стараются различными способами. Так как река неширокая и неглубокая, то иногда ее просто переплывают. Также есть вариант перекинуть через водную гладь веревку и перетягивать с ее помощью лодку с пассажирами с одного берега на другой.
Читайте также: Россияне заявили о продвижении к Липцам — ответ ВСУ (видео)
«Кроме того, есть случаи, которые мы также фиксировали, когда они с верховья Оскола сплавляют деревянные бревна. И там, особенно в районе Двуречной, где есть остатки моста, привязывают эти бревна и создают такой себе импровизированный мостик, по которому их пехота также может перебираться на западный берег. Но такие вот переправы импровизированные, они как быстро создаются, так быстро и уничтожаются», — отметил спикер ОТГ «Харьков».
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, купянск, наступ, наступление, новости Харькова, ОТГВ "Харьков";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 16:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают преодолевать речку Оскол без техники — вплавь или на лодках. Навести понтонные переправы не удается. Но от идеи захвата Купянска не отказываются".