Россияне заявили о продвижении к Липцам — ответ ВСУ (видео)
«ВС РФ продолжают продвижение в сторону Липцев Харьковской области и уничтожает поставки украинских передовых групп», — пишут россияне в Telegram-каналах, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин опроверг эти заявления вражеской пропаганды.
«А что с Липцами? Липцы, как и прежде, полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать севернее населенного пункта Липцы. Ничего, кроме потерь, они достичь не могут. И действительно там очень серьезные у них потери и проблемы. Мы же понимаем, что Липцы они планировали захватить еще, когда начали свое новое наступление на Харьковщину в мае прошлого года. Там есть гряда высот. Они планировали, как в 2022 году разместить там свою артиллерию, свою реактивную артиллерию и обстреливать Харьков. Силы обороны Украины этого не допустили. Более того, там наши необыкновенно опытные подразделения постоянно наносят врагу очень ощутимые потери. Вы знаете, что в мае силами 92-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады НГУ «Хартия» удалось освободить лесной массив «Берлин». Так его назвали сами оккупанты, я хочу напомнить, что за время тех боев россияне потеряли полторы тысячи личного состава убитыми и ранеными. И значительное количество военной техники, поэтому еще раз могу сказать, что ситуация в районе Липцев находится под нашим контролем, продвижения врага там сейчас нет», — сказал Шамшин в нацмарафоне.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, липцы, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", фейк;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 15:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«ВС РФ продолжают продвижение в сторону Липцев Харьковской области и уничтожает поставки украинских передовых групп», — пишут россияне в Telegram-каналах".