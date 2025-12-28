Отчеты об «успехах» россиян в Купянске внезапно возобновило МО РФ — анализ ISW

Российское Минобороны, вероятно, сейчас удваивает усилия, чтобы скрыть свои неудачи в Купянске и не ослабить позицию РФ в текущих мирных переговорах с США.

К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) после того, как 27 декабря МО России внезапно возобновило публикации подробных ситуационных отчетов о Купянском направлении. До этого российские блогеры активно обсуждали ложь военных командиров РФ и чиновников Кремля относительно продвижения в Купянске.

ISW информирует, что 27 декабря российское МО опубликовало видеозаписи и заявления командиров рот 1427-го, 1468-го и 1843-го мотострелковых полков (входят в состав 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа), которые утверждали, что контролируют Купянск и действуют в центральной и северо-восточной частях города.

«Российское Минобороны, вероятно, использовало командиров низшего ранга в отчетах от 27 декабря, чтобы попытаться восстановить доверие к Министерству обороны в российском информационном пространстве. Кремль, вероятно, также пытается использовать депутатов Госдумы России, которые яростно отрицают продвижение украинских войск, чтобы смягчить негативную реакцию российской общественности на события в Купянске. Например, 27 декабря член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник обвинил Украину в фальсификации информации о контроле Украины над Купянском. МО РФ, чиновники Кремля и российские государственные СМИ, похоже, участвуют в общегосударственных усилиях, направленных на сокрытие неудач на поле боя в Купянске и устранение распространенной критики со стороны военных блогеров и ультранационалистов в отношении ложных сообщений Кремля», — пишет американский Институт изучения войны.

При этом аналитики отмечают: есть достаточно доказательств того, что украинские силы освободили большую часть Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 16, 20 и 26 декабря, указывают на то, что Силы обороны недавно продвинулись вдоль шоссе П-07 Купянск-Шевченково и шоссе П-79 Купянск-Чугуев в центральной части Купянска.

ISW проанализировал многочисленные видеозаписи с геопозиционированием, опубликованные в течение последних недель, которые свидетельствуют о продвижении Сил обороны вблизи и в пределах Купянска, что соответствует заявлениям украинских официальных лиц об успехах в этом районе.

«Масштаб доступных открытых источников, свидетельствующих о продвижении Украины в направлении Купянска, в сочетании с нехарактерно большим количеством подтверждающих сообщений из российских источников, которые обычно не обсуждают успехи Украины на поле боя, серьезно подрывают когнитивные военные усилия Кремля, направленные на то, чтобы представить российскую военную победу как неизбежную, а украинскую оборону — как находящуюся на грани краха», — подытоживают в институте.

Как сообщал утром 28 декабря Генштаб ВСУ, 11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток.