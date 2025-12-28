Live

Россияне провели 11 атак на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о боях за сутки

Фронт 08:20   28.12.2025
Елена Нагорная
Россияне провели 11 атак на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о боях за сутки Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Лимана и Григоровки.

На Купянском направлении накануне было четыре атаки оккупантов. Защитники отбили штурмы в сторону Петропавловки и Песчаного.

За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 29 ракет, 688 беспилотных летательных аппаратов и 166 единиц автомобильной техники оккупантов.

Как сообщала МГ «Объектив», военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил вероятные планы российских оккупантов на 2026 год. После провала в Купянске Харьковскую область в покое все равно не оставят, считает он.

Читайте также: Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
27.12.2025, 17:57
Метель и небольшой мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря
Метель и небольшой мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря
27.12.2025, 19:00
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря
27.12.2025, 17:32
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.12.2025, 06:00
КАБ по Харькову, массированная атака, НАБУ в Раде — итоги 27 декабря
КАБ по Харькову, массированная атака, НАБУ в Раде — итоги 27 декабря
27.12.2025, 22:00
КАБом, БпЛА и FPV атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях
КАБом, БпЛА и FPV атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях
28.12.2025, 08:52

Новости по теме:

27.12.2025
Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря
26.12.2025
Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне
25.12.2025
Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ
24.12.2025
Военные РФ атакуют в Сочельник: Генштаб сообщил, где на Харьковщине идут бои
23.12.2025
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне провели 11 атак на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о боях за сутки», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ.".