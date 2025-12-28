Россияне провели 11 атак на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о боях за сутки

11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Лимана и Григоровки.

На Купянском направлении накануне было четыре атаки оккупантов. Защитники отбили штурмы в сторону Петропавловки и Песчаного.

За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 29 ракет, 688 беспилотных летательных аппаратов и 166 единиц автомобильной техники оккупантов.

