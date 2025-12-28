Росіяни провели 11 атак на Харківщині: Генштаб ЗСУ – про бої за добу

11 разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборонні рубежі захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку напередодні було чотири атаки окупантів. Оборонці відбили штурми у бік Петропавлівки та Піщаного.

Минулої доби втрати РФ в Україні склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 29 ракет, 688 безпілотних літальних апаратів та 166 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив ймовірні плани російських окупантів на 2026 рік. Після провалу у Куп’янську Харківській області спокою все одно не дадуть, вважає він.