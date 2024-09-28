Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала лідера «Хезболли» Насраллу

Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила на офіційній сторінці.

«Представник ЦАХАЛу повідомляє, що вчора (у п’ятницю) ЦАХАЛ убив Хасана Насраллу, лідера «Хезболли» та одного з її засновників, а також Алі Карчі, який командує південним фронтом Хезболли та інших командирів Хезболли», – йдеться в офіційному повідомленні.