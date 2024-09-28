Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала лідера «Хезболли» Насраллу
Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила на офіційній сторінці.
«Представник ЦАХАЛу повідомляє, що вчора (у п’ятницю) ЦАХАЛ убив Хасана Насраллу, лідера «Хезболли» та одного з її засновників, а також Алі Карчі, який командує південним фронтом Хезболли та інших командирів Хезболли», – йдеться в офіційному повідомленні.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Армия обороны Израиля, бейрут, Ливан, Хасан Насралла, Цахал;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 11:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила на офіційній сторінці.".