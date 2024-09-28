Ізраїль заявив, що вдарив по лідеру «Хезболли» Насраллі у Бейруті (відео)

У п’ятницю та суботу в Бейруті пролунали вибухи. Ізраїльські удари спочатку були спрямовані на лідера «Хезболли» Хасана Насраллу, а потім на кілька будівель у ліванській столиці, де, як стверджується, зберігаються ракети цього бойового угруповання, повідомляє CNN.

Зв’язок із головою «Хезболли» втрачено, каже джерело, близьке до «Хезболли», повідомляє Reuters.

Глава «Хезболли» Хасан Насралла опинився поза зоною доступу після ударів Ізраїлю по південних передмістях Бейрута в п’ятницю ввечері, повідомило агентство Reuters джерело, близьке до ліванського збройного угруповання.

За кілька годин після ударів «Хезболла» не зробила заяви про його долю. Джерело, близьке до терористів, заявило, що Насралла живий, а іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило, що він у безпеці. Високопоставлений іранський співробітник служби безпеки повідомив Reuters, що Тегеран перевіряє його статус.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, в результаті авіаудару лідера «Хезболла» Хасана Насраллу вбили. The Times of Israel цитує ізраїльського чиновника: «Дуже складно уявити, що він виживе після такого удару». За даними ліванського МОЗ, після ізраїльської атаки 27 вересня двоє людей загинули, ще 76 осіб отримали поранення.

Наразі Ізраїль продовжує атакувати південний Ліван. Згідно із заявою, опублікованою в суботу вранці, ізраїльські військові заявили, що розпочали нову серію авіаударів у регіоні Бекаа.

“Армія оборони Ізраїлю зараз атакує терористичні об’єкти “Хезболли” в районі Бекаа в Лівані”, – йдеться в заяві.

«Хезболла» є частиною найбільшого, очолюваного Іраном, альянсу бойових угруповань, що охоплює Ємен, Сирію, Газу та Ірак, який все частіше атакує Ізраїль та його союзників з початку війни з ХАМАС — і поклявся продовжувати до кінця війни.