Пейджери вибухнули по всьому Лівану у бойовиків «Хезболли» – CNN (відео)

Щонайменше 8 людей загинули і 2800 поранені в результаті атаки, метою якої були пейджери, які знаходилися у членів бойового угруповання «Хезболла», що підтримує Іран, по всьому Лівану у вівторок, повідомляє CNN.

Посол Ірану в Лівані був одним із поранених, передають іранські державні ЗМІ.

Повідомляється, що вибухи сталися у південному передмісті Бейрута, у місті Дахія, та в інших містах у центральному та південному Лівані.

Ізраїльські військові, які протягом кількох місяців завдавали ударів у відповідь по лінії «Хезболли», заявили, що не коментуватимуть інциденти.