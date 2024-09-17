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Пейджери вибухнули по всьому Лівану у бойовиків «Хезболли» – CNN (відео)

Події 19:41   17.09.2024
Оксана Якушко
Пейджери вибухнули по всьому Лівану у бойовиків «Хезболли» – CNN (відео)

Щонайменше 8 людей загинули і 2800 поранені в результаті атаки, метою якої були пейджери, які знаходилися у членів бойового угруповання «Хезболла», що підтримує Іран, по всьому Лівану у вівторок, повідомляє CNN.

Посол Ірану в Лівані був одним із поранених, передають іранські державні ЗМІ.

Повідомляється, що вибухи сталися у південному передмісті Бейрута, у місті Дахія, та в інших містах у центральному та південному Лівані.

Ізраїльські військові, які протягом кількох місяців завдавали ударів у відповідь по лінії «Хезболли», заявили, що не коментуватимуть інциденти.

Читайте також: Лідера ХАМАС Ханію вбили в Тегерані – ЗМІ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 19:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 8 людей загинули і 2800 поранені в результаті атаки, метою якої були пейджери, які знаходилися у членів бойового угруповання «Хезболла», що підтримує Іран, по всьому Лівану у вівторок, повідомляє CNN.".