Лідера ХАМАС Ханію вбили в Тегерані – ЗМІ
Про смерть голови політбюро ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії вранці 31 липня повідомили світові інформаційні агенції та ЗМІ, посилаючись на заяви іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) та самого ХАМАС.
” Ханія та один з його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію в Тегерані. Сталося це після його участі в інавгурації іранського президента Масуда Пезешкіана. У КВІР повідомили, що наразі триває розслідування, його результати будуть оголошені згодом”, – пише DW.
У ХАМАС вже звинуватили у вбивстві свого лідера Ізраїль. Офіційних коментарів від ізраїльської сторони поки що не було. Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад у своєму акаунті в мережі “Х” (колишній Твітер) повідомила про смерть Ханії з посиланням на підтвердження ХАМАС і попередила, що ніхто з ворогів Ізраїлю не захищений.
“ХАМАС підтверджує, що Ханія був убитий у своїй резиденції в Тегерані після відвідування церемонії інавгурації президента Ірану. Він був убитий у душі, як собака, яким він є. Для наших ворогів: ніхто з вас не захищений, на жодній ділянці землі у світі “, – написали в соцмережі Моссад кількома повідомленнями поспіль протягом ранку.
Деякі ЗМІ арабських країн повідомляли, що Ханію вбили в його спальні керованою ракетою, яку випустили близько другої години ночі за тегеранським часом.
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Раніше, менш ніж добу тому, Ізраїль заявив про ліквідацію в Лівані “правої руки” лідера ліванської шиїтської воєнізованої організації “Хезболла” – Фуада Шукра. Він, за даними Ізраїлю, був причетний до удару по Голанських висотах. Там на футбольному полі проходив матч дитячих команд, велика кількість дітей і дорослих глядачів загинула та отримала поранення. Шукра вбили в столиці Лівану – Бейруті.
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- Категорії: Події, Політика, Світ; Теги: Израиль, тегеран, убийство, хамас;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть голови політбюро ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії вранці 31 липня повідомили світові інформаційні агенції та ЗМІ, посилаючись на заяви іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) та самого ХАМАС".