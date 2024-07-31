Лидера ХАМАС Ханию убили в Тегеране — СМИ
О смерти главы политбюро исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании утром 31 июля сообщили мировые информационные агентства и СМИ, ссылаясь на заявления иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и самого ХАМАС.
«Хания и один из его телохранителей погибли во время нападения на его резиденцию в Тегеране. Случилось это после его участия в инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана. В КСИР сообщили, что в настоящее время продолжается расследование, его результаты будут объявлены впоследствии», — пишет DW.
В ХАМАС уже обвинили в убийстве своего лидера Израиль. Официальных комментариев от израильской стороны пока не было. Внешняя разведывательная служба Израиля Моссад в своем аккаунте в сети «Х» (бывший Twitter) сообщила о смерти Хании со ссылкой на подтверждение ХАМАС и предупредила, что никто из врагов Израиля не защищен.
«ХАМАС подтверждает, что Хания был убит в своей резиденции в Тегеране после посещения церемонии инаугурации президента Ирана. Он был убит в душе, как собака, которой он является. Для наших врагов: никто из вас не защищен, ни на одном участке земли в мире», — написали в соцсети Моссад несколькими сообщениями подряд в течение утра.
Некоторые СМИ арабских стран сообщали, что Ханию убили в его же спальне управляемой ракетой, выпущенной около двух часов ночи по тегеранскому времени.
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Ранее, менее суток назад, Израиль заявил о ликвидации в Ливане «правой руки» лидера ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» — Фуада Шукра. Он, по данным Израиля был причастен к удару по Голанским высотам. Там на футбольном поле проходил матч детских команд, большое количество детей и взрослых зрителей погибло и получило ранения. Шукра убили в столице Ливана — Бейруте.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: Израиль, тегеран, убийство, хамас;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти главы политбюро исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании утром 31 июля сообщили мировые информационные агентства и СМИ, ссылаясь на заявления иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и самого ХАМАС".