Лидера ХАМАС Ханию убили в Тегеране — СМИ

О смерти главы политбюро исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании утром 31 июля сообщили мировые информационные агентства и СМИ, ссылаясь на заявления иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и самого ХАМАС.

«Хания и один из его телохранителей погибли во время нападения на его резиденцию в Тегеране. Случилось это после его участия в инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана. В КСИР сообщили, что в настоящее время продолжается расследование, его результаты будут объявлены впоследствии», — пишет DW.

В ХАМАС уже обвинили в убийстве своего лидера Израиль. Официальных комментариев от израильской стороны пока не было. Внешняя разведывательная служба Израиля Моссад в своем аккаунте в сети «Х» (бывший Twitter) сообщила о смерти Хании со ссылкой на подтверждение ХАМАС и предупредила, что никто из врагов Израиля не защищен.

«ХАМАС подтверждает, что Хания был убит в своей резиденции в Тегеране после посещения церемонии инаугурации президента Ирана. Он был убит в душе, как собака, которой он является. Для наших врагов: никто из вас не защищен, ни на одном участке земли в мире», — написали в соцсети Моссад несколькими сообщениями подряд в течение утра.

Некоторые СМИ арабских стран сообщали, что Ханию убили в его же спальне управляемой ракетой, выпущенной около двух часов ночи по тегеранскому времени.

Ранее, менее суток назад, Израиль заявил о ликвидации в Ливане «правой руки» лидера ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» — Фуада Шукра. Он, по данным Израиля был причастен к удару по Голанским высотам. Там на футбольном поле проходил матч детских команд, большое количество детей и взрослых зрителей погибло и получило ранения. Шукра убили в столице Ливана — Бейруте.