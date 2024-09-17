Пейджеры взорвались по всему Ливану у боевиков «Хезболлы» — CNN (видео)
Люди собираются у больницы Маунт-Ливан, поскольку во вторник более 1000 человек, включая бойцов «Хезболлы» и медиков, получили ранения в результате взрыва пейджеров, которые они используют для связи, по всему Ливану. Эмили Мади/Reuters
По меньшей мере 8 человек погибли и 2800 ранены в результате атаки, целью которой были пейджеры, находившиеся у членов поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла» по всему Ливану во вторник, сообщает CNN.
Посол Ирана в Ливане был одним из раненых, передают иранские государственные СМИ.
Сообщается, что взрывы произошли в южном пригороде Бейрута, в городе Дахия, и в других городах в центральном и южном Ливане.
Израильские военные, которые на протяжении нескольких месяцев наносили ответные удары по линии «Хезболлы», заявили, что не будут комментировать инциденты.
Читайте также: Лидера ХАМАС Ханию убили в Тегеране – СМИ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бейрут, боевики, Израиль, Иран, Ливан, пейжер, террористы, хамас, Хезболла;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пейджеры взорвались по всему Ливану у боевиков «Хезболлы» — CNN (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 8 человек погибли и 2800 ранены в результате атаки, целью которой были пейджеры, находившиеся у членов поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла» по всему Ливану во вторник, сообщает CNN.".