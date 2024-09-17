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Пейджеры взорвались по всему Ливану у боевиков «Хезболлы» — CNN (видео)

Мир 19:41   17.09.2024
Оксана Якушко
Пейджеры взорвались по всему Ливану у боевиков «Хезболлы» — CNN (видео) Люди собираются у больницы Маунт-Ливан, поскольку во вторник более 1000 человек, включая бойцов «Хезболлы» и медиков, получили ранения в результате взрыва пейджеров, которые они используют для связи, по всему Ливану. Эмили Мади/Reuters

По меньшей мере 8 человек погибли и 2800 ранены в результате атаки, целью которой были пейджеры, находившиеся у членов поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла» по всему Ливану во вторник, сообщает CNN.

Посол Ирана в Ливане был одним из раненых, передают иранские государственные СМИ.

Сообщается, что взрывы произошли в южном пригороде Бейрута, в городе Дахия, и в других городах в центральном и южном Ливане.

Израильские военные, которые на протяжении нескольких месяцев наносили ответные удары по линии «Хезболлы», заявили, что не будут комментировать инциденты.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 19:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 8 человек погибли и 2800 ранены в результате атаки, целью которой были пейджеры, находившиеся у членов поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла» по всему Ливану во вторник, сообщает CNN.".