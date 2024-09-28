Израиль заявил, что ударил по лидеру «Хезболлы» Насралле в Бейруте (видео)

В пятницу и субботу в Бейруте прогремели взрывы. Израильские удары сначала были направлены на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, а затем на несколько зданий в ливанской столице, где, как утверждается, хранятся ракеты этой боевой группировки, сообщает CNN.

Связь с главой «Хезболлы» потеряна, сообщил источник, близкий к «Хезболле», сообщает Reuters.

Глава «Хезболлы» Хасан Насралла оказался вне зоны доступа после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута в пятницу вечером, сообщил агентству Reuters источник, близкий к ливанской вооруженной группировке.

Спустя несколько часов после ударов «Хезболла» не сделала заявления о его судьбе. Источник, близкий к террористам, заявил, что Насралла жив, а иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что он в безопасности. Высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил Reuters, что Тегеран проверяет его статус.

Израильские СМИ сообщают, что вероятно в результате авиаудара лидер «Хезболла» Хасан Насралла убит. The Times of Israel цитирует израильского чиновника: «Очень сложно представить, что он выживет после такого удара». Согласно данным ливанского Минздрава, после израильской атаки 27 сентября два человека погибли, еще 76 человек получили ранения.

В данный момент Израиль продолжает атаковать южный Ливан. Согласно заявлению, опубликованному в субботу утром, израильские военные заявили, что начали новую серию авиаударов по региону Бекаа.

«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует террористические объекты «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане», — говорится в заявлении.

«Хезболла» является частью самого крупного, возглавляемого Ираном, альянса боевых группировок, охватывающего Йемен, Сирию, Газу и Ирак, который все чаще атакует Израиль и его союзников с начала войны с ХАМАС — и поклялся продолжать до конца войны.