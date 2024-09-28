Після знищення Насралли в Лівані іранці сховали аятолу Хаменеї – Reuters

Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевезли в безпечне місце всередині країни, де вжили підвищених заходів безпеки, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Тегерані.

Джерела розповіли, що Іран перебуває у постійному контакті з ліванською «Хезболлою» та іншими регіональними проксі-групами, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок удару по південному Бейруту у п’ятницю.

Сидячи в укритті, аятола в американській соцмережі Твіттер закликав усіх мусульман підтримувати терористів “Хезболли”.

“Всі мусульмани зобов’язані підтримувати народ Лівану та шановну “Хезболлу”, пропонуючи свої ресурси та допомогу, оскільки “Хезболла” протистоїть узурпаторському, жорстокому, зловмисному сіоністському режиму”, – написав духовний лідер Ірану у Твіттер.