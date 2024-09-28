После уничтожения Насраллы в Ливане иранцы спрятали аятоллу Хаменеи – Reuters
Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевезли в безопасное место внутри страны, где приняли повышенные меры безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Тегеране.
Источники рассказали, что Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными прокси-группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по южному Бейруту в пятницу.
Сидя в укрытии, аятолла в американской соцсети Твиттер призвал всех мусульман поддерживать террористов «Хезболлы».
«Все мусульмане обязаны поддерживать народ Ливана и уважаемую «Хезболлу», предлагая свои ресурсы и помощь, поскольку «Хезболла» противостоит узурпаторскому, жестокому, злонамеренному сионистскому режиму», — написал духовный лидер Ирана в Твиттер.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: аятолла Хаменеи, Иран, Ливан, Твиттер;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 14:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевезли в безопасное место внутри страны, где приняли повышенные меры безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Тегеране.".