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Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Насраллу

Мир 11:17   28.09.2024
Оксана Якушко
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Насраллу Кфар-Мельки (Ливан), 19 сентября. Жители собираются перед плакатом с изображением лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Рейтер/Азиз Тахер

Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице.

«Представитель ЦАХАЛа сообщает, что вчера (в пятницу) ЦАХАЛ убил Хасана Насраллу, лидера «Хезболлы» и одного из ее основателей, а также Али Карчи, командующего южным фронтом Хезболлы, и других командиров Хезболлы», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице.".