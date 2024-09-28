Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Насраллу
Кфар-Мельки (Ливан), 19 сентября. Жители собираются перед плакатом с изображением лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Рейтер/Азиз Тахер
Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице.
«Представитель ЦАХАЛа сообщает, что вчера (в пятницу) ЦАХАЛ убил Хасана Насраллу, лидера «Хезболлы» и одного из ее основателей, а также Али Карчи, командующего южным фронтом Хезболлы, и других командиров Хезболлы», — говорится в официальном сообщении.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Армия обороны Израиля, бейрут, Ливан, Хасан Насралла, Цахал;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 11:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице.".