Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Насраллу

Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице.

«Представитель ЦАХАЛа сообщает, что вчера (в пятницу) ЦАХАЛ убил Хасана Насраллу, лидера «Хезболлы» и одного из ее основателей, а также Али Карчи, командующего южным фронтом Хезболлы, и других командиров Хезболлы», — говорится в официальном сообщении.