Новая война? Израиль сообщил Госдепу США о наземных операциях в Ливане – CNN
Госдеп США сообщил в понедельник, что правительство Израиля проинформировало США о «ряде операций», включая наземные операции, в Ливане, передает CNN.
«В настоящее время они сообщили нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» вблизи границы, но мы ведем с ними постоянные переговоры по этому поводу», — заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Мэтью Миллер.
В понедельник вечером израильские военные объявили закрытую военную зону вокруг трех городов на крайнем севере страны на границе с Ливаном.
«Следующий этап» войны Израиля против «Хезболлы» «скоро начнется», заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант главам региональных советов на севере Израиля.
«После оценки ситуации районы Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. «Въезд на эту территорию запрещен».
Это означает, что гражданским лицам не разрешается входить, поскольку высоки ожидания неминуемого наземного наступления в Ливане, и, предположительно, это будет плацдарм для израильских военных.
Эти города образуют район на самом севере Израиля, окруженный с трех сторон Ливаном.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: госдеп США, Израиль, Ливан, наземная операция, сша, Хезболла;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 22:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госдеп США сообщил в понедельник, что правительство Израиля проинформировало США о «ряде операций», включая наземные операции, в Ливане, передает CNN.".