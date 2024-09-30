Новая война? Израиль сообщил Госдепу США о наземных операциях в Ливане – CNN

Здания и сооружения в Метуле, Израиль, 23 августа. Анвар Амро/AFP/Getty Images

Госдеп США сообщил в понедельник, что правительство Израиля проинформировало США о «ряде операций», включая наземные операции, в Ливане, передает CNN.

«В настоящее время они сообщили нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» вблизи границы, но мы ведем с ними постоянные переговоры по этому поводу», — заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Мэтью Миллер.

В понедельник вечером израильские военные объявили закрытую военную зону вокруг трех городов на крайнем севере страны на границе с Ливаном.

«Следующий этап» войны Израиля против «Хезболлы» «скоро начнется», заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант главам региональных советов на севере Израиля.

«После оценки ситуации районы Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. «Въезд на эту территорию запрещен».

Это означает, что гражданским лицам не разрешается входить, поскольку высоки ожидания неминуемого наземного наступления в Ливане, и, предположительно, это будет плацдарм для израильских военных.

Эти города образуют район на самом севере Израиля, окруженный с трех сторон Ливаном.