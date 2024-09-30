Live
  • Пн 30.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.95

Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN

Події 22:01   30.09.2024
Оксана Якушко
Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN

Держдеп США повідомив у понеділок, що уряд Ізраїлю поінформував США про «ряд операцій», включаючи наземні операції, в Лівані, передає CNN.

“Зараз вони повідомили нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі “Хезболли” поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні переговори з цього приводу”, – заявив на пресконференції прессекретар Метью Міллер.

У понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі країни на кордоні з Ліваном.

“Наступний етап” війни Ізраїлю проти “Хезболли” “незабаром почнеться”, – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант главам регіональних рад на півночі Ізраїлю.

“Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав Ам та Кфар Гіладі на півночі Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною”, – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю. “В’їзд на цю територію заборонено”.

Це означає, що цивільним особам не дозволяється входити, оскільки високі очікування неминучого наземного наступу в Лівані, і, ймовірно, це буде плацдарм для ізраїльських військових.

Ці міста утворюють район на півночі Ізраїлю, оточений з трьох сторін Ліваном.

Читайте також: «Хезболла» визнала, що їхнього лідера Насраллу ліквідували в Лівані – Guardian

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN
Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN
30.09.2024, 22:01
Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район
Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район
30.09.2024, 08:48
Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”
Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”
30.09.2024, 11:58
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Головні новини Харкова 30 вересня: імла в місті, удар “шахеда”, фронт
Головні новини Харкова 30 вересня: імла в місті, удар “шахеда”, фронт
30.09.2024, 22:07
Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова
Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова
30.09.2024, 18:53

Новини за темою:


Ви читали новину: «Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 22:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держдеп США повідомив у понеділок, що уряд Ізраїлю поінформував США про «ряд операцій», включаючи наземні операції, в Лівані, передає CNN.".