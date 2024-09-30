Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN
Держдеп США повідомив у понеділок, що уряд Ізраїлю поінформував США про «ряд операцій», включаючи наземні операції, в Лівані, передає CNN.
“Зараз вони повідомили нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі “Хезболли” поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні переговори з цього приводу”, – заявив на пресконференції прессекретар Метью Міллер.
У понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі країни на кордоні з Ліваном.
“Наступний етап” війни Ізраїлю проти “Хезболли” “незабаром почнеться”, – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант главам регіональних рад на півночі Ізраїлю.
“Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав Ам та Кфар Гіладі на півночі Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною”, – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю. “В’їзд на цю територію заборонено”.
Це означає, що цивільним особам не дозволяється входити, оскільки високі очікування неминучого наземного наступу в Лівані, і, ймовірно, це буде плацдарм для ізраїльських військових.
Ці міста утворюють район на півночі Ізраїлю, оточений з трьох сторін Ліваном.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: госдеп США, Израиль, Ливан, наземная операция, сша, Хезболла;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держдеп США повідомив у понеділок, що уряд Ізраїлю поінформував США про «ряд операцій», включаючи наземні операції, в Лівані, передає CNN.".