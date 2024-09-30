Нова війна? Ізраїль повідомив Держдепу США про наземні операції в Лівані – CNN

Держдеп США повідомив у понеділок, що уряд Ізраїлю поінформував США про «ряд операцій», включаючи наземні операції, в Лівані, передає CNN.

“Зараз вони повідомили нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі “Хезболли” поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні переговори з цього приводу”, – заявив на пресконференції прессекретар Метью Міллер.

У понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі країни на кордоні з Ліваном.

“Наступний етап” війни Ізраїлю проти “Хезболли” “незабаром почнеться”, – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант главам регіональних рад на півночі Ізраїлю.

“Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав Ам та Кфар Гіладі на півночі Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною”, – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю. “В’їзд на цю територію заборонено”.

Це означає, що цивільним особам не дозволяється входити, оскільки високі очікування неминучого наземного наступу в Лівані, і, ймовірно, це буде плацдарм для ізраїльських військових.

Ці міста утворюють район на півночі Ізраїлю, оточений з трьох сторін Ліваном.