Сегодня 11 июля: какой праздник и день в истории

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. В 1893-м в этот день впервые получили искусственный жемчуг. В 1897-му стартовала одна из самых амбициозных арктических экспедиций. В 1944-м основали Украинский главный освободительный совет. В 1995-м боснийские сербы устроили резню в Сребренице. В 2022-м обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп Джеймс Уэбб.

Праздники и памятные даты 11 июля

11 июля в мире – Всемирный день народонаселения, День памяти жертв геноцида в Сребренице.

Также сегодня: Всемирный день шашлыка (отмечают во вторую пятницу июля), Международный день эфирных масел, Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах.

11 июля в истории

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. Стрелялись политические оппоненты – вице-президент страны Аарон Берр и секретарь казначейства Александр Гамильтон. Подробнее.

11 июля 1893 года человеку впервые удалось получить искусственный жемчуг. Технологию его выращивания разработал бывший торговец лапшой японец Кокити Микимото. Подробнее.

11 июля 1897 года стартовала одна из самых амбициозных арктических экспедиций, которая завершилась трагически. Трое шведов – Соломон Август Андре, Нильс Стриндберг и Кнут Френкель попытались перелететь над Северным полюсом на воздушном шаре под названием «Орел».

«Экспедиция была детищем Андре, шведского инженера, работавшего в патентном ведомстве страны, – пишет проект History. – Он увлекся как полетами на воздушном шаре, так и полярными исследованиями. Познакомившись с воздухоплаванием на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, Андре в конце концов приобрел свой воздушный шар в 1893 году и совершил несколько путешествий, во время которых ветры несли его на восток через Балтийское море. В 1894 году Адольф-Эрик Норденшельд, соотечественник-швед и полярный исследователь, первым проплывший по Северо-восточному проходу в 1878 году, спросил Андре, что он думает об использовании привязанного воздушного шара, чтобы подняться надо льдом и заглянуть за него, пишет автор Алек Уилкинсон в своей книге об экспедиции «Ледяной воздушный шар». Андре, как сообщается, ответил, что, безусловно, отвязав воздушный шар и пролетев над льдом, можно узнать гораздо больше. В следующем году, пишет Уилкинсон, Андре стал перед Королевским географическим обществом и представил план. К этому моменту, начал он, люди пытались пересечь арктический лед, заплывая в него на кораблях, почти неизменно оказывавшихся погребенными, а затем пытались перевозить сани по его поверхности. Он сказал, что пора рассмотреть другой вариант. «Я имею в виду, – сказал он, – воздушный шар».

Управлять шаром в полете он планировал с помощью комбинации паруса и тяжелых «буксующих канатов», которые должны были замедлять полет. Внимание СМИ и общества было максимальным, ведь Швеция, хоть и находится территориально близко к Арктике, в то время отставала от соседей в исследовании Северного Полюса. Первая попытка Андре хотя бы взлететь в заданном направлении была неудачной – не повезло с ветром. Так что его, как сказали бы сейчас, «захейтили» в СМИ. В следующем году инженер решил взять реванш. Его экспедицию финансово поддержал известный изобретатель Альфред Нобель. А компанию в полете 42-летнему исследователю составили 24-летний фотограф и ученый Нильс Стриндберг и 26-летний инженер Кнут Френкель. Втроем они отправились в полет утром 11 июля 1897 года. Прямо перед вылетом Андре продиктовал телеграммы королю Швеции и газете «Афтонбладет», которая договорилась с воздухоплавателями об эксклюзивном освещении их экспедиции.

Проблемы у Андре и компании начались буквально с первых минут: как только шар оторвался от земли, его потянуло вниз «буксующими канатами» настолько сильно, что корзина частично погрузилась в воду. Андре и его коллеги лихорадочно выбрасывали за борт балласт – и очевидно переусердствовали, ведь после этого шар наоборот взлетел слишком высоко – выше, чем рассчитывали при планировании полета. Живыми участников экспедиции больше не видели. А их судьба оставалась неизвестной вплоть до августа 1930 года, когда группа норвежских охотников на моржей на острове Квитойя обнаружила остатки небольшой лодки, а рядом – тела двух мужчин. Впоследствии нашли и третьего погибшего, а также их записные книжки и оборудование. Так до наших времен дошли последние фото экспедиции, сделанные ее участником Нильсом Стриндбергом, а также описание событий из первых рук, из дневника Соломона Андре.

Итак, чуть более 10 часов воздушный шар летел свободно, не поддаваясь управлению, а затем еще более 40 часов поднимался и опускался, прокатываясь по льду. После этого он все-таки разбился. Пассажиры выжили. Они переложили провизию на сани и отправились к продовольственному складу, который заранее создали на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа. Но туда не добрались – ледоход сбивал их с направления и тянул назад. Постепенно они выбрасывали свое имущество, чтобы облегчить груз, пытались охотиться. В конце концов они разбили лагерь на плоской льдине, дрейфующей к Квитойе. Они взошли на берег островка 3 октября. А потом один за другим погибли. Последним, как считают исследователи, умер сам Андре – его прощальная запись датирована 7 октября. Тело мужчины обнаружили в позе сидя у скалы с дневником и винтовкой рядом. Авторы книги об исследованиях Арктики Чарльз Офисер и Джейк Пейдж, исследовав дневники всех трех участников экспедиции, убедились: они достаточно быстро осознали, что их ожидает. «Мы думаем, что, совершив то, что совершили, мы вполне можем встретить смерть, – писал Андре. – Будут ли нас считать безумными?»

«После их обнаружения тела вернули в Швецию. Процессию, которая несла их останки в Стокгольм, позже описали как «одно из самых торжественных и грандиозных из когда-либо происходивших в Швеции событий национального траура», — пишет History.

11 июля 1944 года основан Украинский главный освободительный совет – политический провод УПА. Подробнее.

11 июля 1995 года войска Республики Сербской во главе с генералом Ратком Младичем вступили в боснийский город Сребреница, где устроили кровавую резню. Подробнее.

11 июля 2022 года обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп «Джеймс Уэбб». Подробнее.

Церковный праздник 11 июля

11 июля чтят память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. Подробнее.

Народные приметы

Если из гнезд начали вылетать птенцы, то будет сильная жара.

Если небо на восходе солнца золотое, погода будет прохладной и ветреной. Если красное – ждите жару и засуху.

Если кукушка перестала куковать, то зима в этом году будет ранняя.

Что нельзя делать 11 июля

Женщинам нельзя стричь или красить волосы.

Нельзя рубить сосны и елки.