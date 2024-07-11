Сегодня 11 июля: какой праздник и день в истории

11 июля 2022 года обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп «Джеймс Уэбб». В 1995-м боснийские сербы устроили резню в Сребренице. В 1944-м основали Украинский главный освободительный совет. В 1893-м в этот день впервые получили искусственный жемчуг. А в 1804-м состоялась самая известная дуэль в истории США.

Праздники и памятные даты 11 июля

11 июля в мире – Всемирный день народонаселения, Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице.

Также отмечают: Всемирный день шоколада, Международный день эфирных масел.

11 июля в истории

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. Стрелялись политические оппоненты – вице-президент страны Аарон Берр и секретарь казначейства Александр Гамильтон. Подробнее.

11 июля 1893 года человеку впервые удалось получить искусственный жемчуг. Технологию его выращивания разработал бывший торговец лапшой японец Кокити Микимото. Подробнее.

11 июля 1944 года основан Украинский главный освободительный совет – политический провод УПА. Подробнее.

11 июля 1995 года войска Республики Сербской во главе с генералом Ратком Младичем вступили в боснийский город Сребреница, где устроили кровавую резню. Подробнее.

11 июля 2022 года обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп «Джеймс Уэбб». Этот космический телескоп – самый большой изо всех, которые когда-либо запускало человечество. Его создавали двадцать лет в сотрудничестве 17 стран и запустили в космос в конце 2021 года. Первое изображение, так называемое «Первое глубокое поле Уэбба» — это самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной, которое когда-либо до этого момента удавалось заснять человечеству. На снимке – участок неба Южного полушария, на котором видны тысячи галактик.

Многие из них благодаря этому снимку обнаружили впервые. Галактики находятся на расстоянии 4,6 млрд световых лет от Земли. Учитывая расстояние, полученное фото – «историческое». На нем Вселенная – такая, какой была в ранние годы своего существования. Презентовали этот «снимок из прошлого» в Белом доме. В первые же дни и месяцы своей работы телескоп предоставил ученым ряд неожиданных данных о небесных телах и отделенных галактиках. Журнал «Science» признал «Джеймс Уэбб» «Прорывом года» в 2022-м, предсказав будущую «революцию» в представлениях человека о космосе.

Церковный праздник 11 июля

11 июля чтят память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в Крещении Елены. Святая Ольга была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева. Ольга родилась около 890 года. Ее имя – варяжского происхождения, в оригинале – Хельга, что означает «святая». По преданию, князь Игорь увидел на охоте красивую девушку и хотел ее соблазнить, но она повела себя достойно, поэтому князь решил жениться. В 903 году она стала великой княгиней. А после смерти своего мужа – в 945-м –регентом при 8-летнем сыне Святославе. Так она стала первой женщиной во главе Киевской Руси. Крестили Ольгу около 954 года в церкви Пророка Ильи в Киеве (хотя есть версии, что это произошло в столице Византийской империи – Константинополе). Она построила первую церковь во имя святого Николая на Аскольдовой могиле, а многих киевлян обратила в христианство. Однако убедить собственного сына перейти в эту веру не смогла. В 969 году летописец сделал запись о смерти княгини: «И через три дня умерла Ольга. И плакал о ней сын ее, и внуки ее, и люди все плачем великим, и, унеся, погребли ее на уготовленном месте. И завещала Ольга не творить тризны (языческих похорон) над собой, потому что имела она пресвитера (священника), и тот похоронил блаженную Ольгу».

Народные приметы

Если из гнезд начали вылетать птенцы, то будет сильная жара.

Если небо на восходе солнца золотое, погода будет прохладной и ветреной. Если красное – ждите жару и засуху.

Если кукушка перестала куковать, то зима в этом году будет ранняя.

Что нельзя делать 11 июля

Женщинам нельзя стричь или красить волосы.

Нельзя рубить сосны и елки.