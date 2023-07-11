Сегодня 11 июля: какой праздник и день в истории

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. В 1893-м в этот день впервые получили искусственный жемчуг. В 1944-м основан Украинский главный освободительный совет. А в 1995-м боснийские сербы устроили резню в Сребренице.

Праздники и памятные даты 11 июля

11 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день народонаселения.

В мире – День шоколада.

11 июля в истории

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. Стрелялись политические оппоненты – вице-президент страны Аарон Берр и секретарь казначейства Александр Гамильтон.

Причиной для дуэли стали оскорбительные памфлеты против Берра, выпущенные Гамильтоном во время избирательной кампании за должность губернатора Нью-Йорка. Дуэль стала смертельной для Александра Гамильтона. Причем он сознательно промахнулся, стреляя первым. Впоследствии обнаружили его предсмертную записку. В ней политик писал, что его религиозные и нравственные принципы решительно против дуэлей. «Если Господу угодно предоставить мне такую возможность, я выстрелю в сторону в первый раз и, думаю, даже во второй», – писал Гамильтон. Берр таких нравственных принципов не имел. Так что попал сопернику в печень. После ранения Гамильтон прожил еще полтора дня.

11 июля 1893 года человеку впервые удалось получить искусственный жемчуг. Технологию его выращивания наработал бывший торговец лапшой японец Кокити Микимото. Он происходил из бедной семьи. После женитьбы на последние деньги из приданого жены приобрел маленькую устричную ферму на острове Одзима. Кокити сначала выращивал устриц и торговал жемчугом на ярмарках. А впоследствии предположил, что количество жемчуга можно увеличить, если «помочь» устрицам в «производстве».

Он начал экспериментировать: вводил инородные частички в раковины, складывал устриц в корзину и опускал в море. Кокити испытывал разные варианты: разные размеры частичек, разные режимы содержания устриц и т.д. И удача все-таки улыбнулась ему. 11 июля 1893 года экспериментатор впервые получил жемчужину. А через три года – запатентовал технологию производства. При этом он не останавливался в своей работе. Позже Кокити изобрел способ сделать жемчужины более яркими, а устриц выращивать быстрее. Сейчас места, где находилась ферма Кокити, называют «Жемчужные острова».

11 июля 1944 года основан Украинский главный освободительный совет – политический провод УПА.

Его возглавил Кирилл Осьмак. УГВС позиционировался как «верховный орган украинского народа в его революционно-освободительной борьбе». Его целью являлось политическое руководство всем украинским освободительным движением и расширение общественно-политической базы для активной подпольной борьбы против немцев и большевиков. К противостоянию оккупантам всех видов УГВС планировал привлекать, в том числе кадры извне ОУН.

11 июля 1995 года войска Республики Сербской во главе с генералом Ратко Младичем вступили в боснийский город Сребреница, где устроили кровавую резню. В городе, который до этого был объявлен ООН зоной безопасности, казнили от семи до восьми тысяч мужчин-мусульман в возрасте от 12 до 77 лет. Трагедия в Сребренице стала одним из главных пунктов обвинения против президента Югославии (и лидера боснийских сербов) Слободана Милошевича. Завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Сребренице была заранее спланирована и методически воплощена. Гаагский трибунал и Международный суд сочли эти события геноцидом. Также до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину резню в Сребренице считали самым масштабным военным преступлением в современной европейской истории.

Церковный праздник 11 июля

11 июля христиане отмечают перенос мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Мощи святых перенесли из города Канопы, где они пострадали в 311 году, в ближайший поселок Мануфин. Это было в 412 году. Сам поселок имел плохую славу, ведь здесь раньше было языческое капище и, как считалось, жили злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание исполнил святой Патриарх Кирилл, сменивший его на Александрийской кафедре. Патриарх усердно молился, и ему явился ангел, который и приказал перенести в Мануфин мощи святых Кира и Иоанна. Этот приказ Кирилл исполнил – и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников.

Народные приметы

Если утром идет дождь, а после него есть радуга – установится хорошая погода.

Если кукушка перестала куковать, то зима будет ранней.

Что нельзя делать 11 июля

Нельзя спать днем – иначе разболится голова.

Этот день не подходит для свадьбы.

Нельзя брать деньги взаймы – можно потерять все нажитое.