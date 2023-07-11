Сьогодні 11 липня: яке свято та день в історії

11 липня 1804 року відбулася найвідоміша дуель в історії США. 1893-го цього дня вперше отримали штучні перли. 1944-го засновано Українську головну визвольну раду. А 1995-го боснійські серби влаштували різанину в Сребрениці.

Свята та пам’ятні дати 11 липня

11 липня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день народонаселення.

У світі – День шоколаду.

11 липня в історії

11 липня 1804 року відбулася найвідоміша дуель в історії США. Стрілялися політичні опоненти – віцепрезидент країни Аарон Берр та секретар казначейства Александр Гамільтон.

Причиною для дуелі стали образливі памфлети проти Берра, випущені Гамільтоном під час виборчої кампанії за посаду губернатора Нью-Йорка. Дуель стала смертельною для Александра Гамільтона. Причому він свідомо схибив, стріляючи першим. Згодом виявили його передсмертну записку. У ній політик писав, що його релігійні та моральні принципи рішуче проти дуелей. “Якщо Господу завгодно надати мені таку можливість, я вистрілю убік вперше і, гадаю, навіть вдруге”, – писав Гамільтон. Берр таких моральних принципів не мав. Тож влучив супернику в печінку. Після поранення Гамільтон прожив ще півтора дня.

11 липня 1893 року людині вперше вдалося отримати штучні перли. Технологію їх вирощування напрацював колишній торговець локшиною японець Кокіті Мікімото. Він походив із бідної родини. Після одруження на останні гроші з посагу дружини придбав маленьку устричну ферму на острові Одзіма. Кокіті спочатку вирощував устриць і торгував перлами на ярмарках. А згодом припустив, що кількість перлів можна збільшити, якщо “допомогти” устрицям у “виробництві”.

Він почав експериментувати: вводив сторонні часточки в раковини, складав устриць у кошик і опускав у море. Кокіті випробовував різні варіанти: різні розміри часточок, різні режими утримання устриць тощо. І вдача таки посміхнулася йому. 11 липня 1893 року експериментатор вперше отримав перлину. А за три роки – запатентував технологію виробництва. При цьому він не зупинявся у своїй роботі. Пізніше Кокіті винайшов спосіб зробити перлини яскравішими, а устриць вирощувати швидше. Наразі місця, де знаходилася ферма Кокіті, називають “Перлові острови”.

11 липня 1944 року засновано Українську головну визвольну раду – політичний провід УПА.

Її очолив Кирило Осьмак. УГВР позиціювалася як “верховний орган українського народу у його революційно-визвольній боротьбі”. Її метою було політичне керівництво всім українським визвольним рухом та розширення суспільно-політичної бази для активної підпільної боротьби проти німців та більшовиків. До протистояння окупантам усіх видів УГВР планував залучати, зокрема кадри ззовні ОУН.

11 липня 1995 року війська Республіки Сербської на чолі з генералом Ратком Младичем вступили в боснійське місто Сребрениця, де влаштували криваву різанину. У місті, яке раніше було оголошено ООН зоною безпеки, стратили від семи до восьми тисяч чоловіків-мусульман віком від 12 до 77 років. Трагедія в Сребрениці стала одним із головних пунктів звинувачення проти президента Югославії (і лідера боснійських сербів) Слободана Мілошевича. Завершені розгляди в міжнародних судах довели, що різанина в Сребрениці була заздалегідь спланована та методично втілена. Гаазький трибунал та Міжнародний суд визнали ці події геноцидом. Також до моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різанину в Сребрениці вважали наймасштабнішим воєнним злочином у сучасній європейській історії.

Церковне свято 11 липня

11 липня християни відзначають перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворцiв Кира та Йоана. Мощі святих перенесли з міста Канопи, де вони постраждали у 311 році, до найближчого селища Мануфін. Це сталося в 412 році. Саме селище мало погану славу, адже тут раніше було язичницьке капище і, як вважалося, жили злі духи. Патріарх Феофіл хотів очистити це місце від бісів, але не встиг. Його бажання виконав святий Патріарх Кирил, який змінив його на Олександрійській кафедрі. Він старанно молився, і йому явився ангел, який і наказав перенести до Мануфіна мощі святих Кіра та Іоанна. Цей наказ Кирил виконав – і збудував у Мануфіні церкву в ім’я святих мучеників.

Народні прикмети

Якщо зранку йде дощ, а після нього є веселка – встановиться гарна погода.

Якщо зозуля перестала кувати, то зима буде ранньою.

Що не можна робити 11 липня

Не можна спати вдень – інакше розболиться голова.

Цей день не підходить для весілля.

Не можна брати гроші в борг – можна позбутися всього нажитого.