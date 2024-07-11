Сьогодні 11 липня: яке свято та день в історії

11 липня 2022 року оприлюднили перше зображення, яке отримав космічний телескоп “Джеймс Вебб”. У 1995-му боснійські серби влаштували різанину в Сребрениці. У 1944-му заснували Українську головну визвольну раду. У 1893-му цього дня вперше отримали штучні перли. У в 1804-му відбулася найвідоміша дуель в історії США.

Свята та пам’ятні дати 11 липня

11 липня у світі – Всесвітній день народонаселення, Міжнародний день пам’яті жертв геноциду в Сребрениці.

Також відзначають: Всесвітній день шоколаду, Міжнародний день ефірних олій.

11 липня в історії

11 липня 1804 року відбулася найвідоміша дуель в історії США. Стрілялися політичні опоненти – віцепрезидент країни Аарон Берр та секретар казначейства Олександр Гамільтон. Детальніше.

11 липня 1893 року людині вперше вдалося отримати штучні перли. Технологію їх вирощування розробив колишній торговець локшиною японець Кокіті Мікімото. Детальніше.

11 липня 1944 року засновано Українську головну визвольну раду – політичний провід УПА. Детальніше.

11 липня 1995 року війська Республіки Сербської на чолі з генералом Ратком Младичем вступили в боснійське місто Сребрениця, де влаштували криваву різанину. Детальніше.

11 липня 2022 року оприлюднили перше зображення, яке отримав космічний телескоп “Джеймс Вебб”. Цей космічний телескоп – найбільший з усіх, які колись запускало людство. Його створювали двадцять років у співпраці 17 країн та запустили до космосу наприкінці 2021 року. Перше зображення, так зване “Перше глибоке поле Вебба” – це найглибше і найточніше інфрачервоне зображення Всесвіту, яке колись до цього моменту вдавалося зняти людству. На знімку – ділянка неба Південної півкулі, на якій видно тисячі галактик.

Багато з них завдяки цьому знімку виявили вперше. Галактики знаходяться на відстані 4,6 млрд світлових років від Землі. З огляду на відстань, отримане фото – “історичне”. На ньому Всесвіт – такий, яким був у ранні роки свого існування. Презентували цей “знімок із минулого” в Білому домі. У перші ж дні та місяці своєї роботи телескоп надав ученим низку несподіваних даних про небесні тіла та окремі галактики. Журнал “Science” визнав “Джеймс Вебб” “Проривом року” у 2022-му, передбачивши майбутню “революцію” в уявленнях людини про космос.

Церковне свято 11 липня

11 липня вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у хрещенні Єлени. Свята Ольга була першою християнкою на великокнязівському престолі Києва. Ольга народилася близько 890 року. Її ім’я – варязького походження, в оригіналі – Гельґа, що означає “свята”. За переказами, князь Ігор побачив на полюванні гарну дівчину і хотів її спокусити, але вона повелася гідно, тому князь вирішив одружитися. 903 року вона стала великою княгинею. А після смерті свого чоловіка – 945-го – регентом при своєму 8-річному синові Святославі. Так вона стала першою жінкою на чолі Київської Русі. Хрестили Ольгу близько 954 року в церкві Пророка Іллі у Києві (хоча є версії, що це сталося у столиці Візантійської імперії – Константинополі). Вона збудувала першу церкву в ім’я святого Миколая на Аскольдовій могилі, а багатьох киян звернула до християнства. Однак переконати свого сина перейти в цю віру не змогла. У 969 році літописець зробив запис про смерть княгині: “І по трьох днях померла Ольга. І плакав за нею син її, і внуки її, і люди всі плачем великим, і, понісши, погребли її на уготованому місці. І заповіла була Ольга не творити тризни (язичницького похорону) над собою, бо мала вона пресвітера (священника), і той похоронив блаженну Ольгу”.

Народні прикмети

Якщо з гнізд почали вилітати пташенята, то буде сильна спека.

Якщо небо на сході сонця золоте, то погода буде прохолодною та вітряною. Якщо червоне – чекайте на спеку та посуху.

Якщо зозуля перестала кувати, то зима в цьому році буде рання.

Що не можна робити 11 липня

Жінкам не можна стригти чи фарбувати волосся.

Не можна рубати сосни та ялинки.