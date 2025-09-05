Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Швеция продолжает поддерживать Харьков

Общество 20:39   05.09.2025
Оксана Якушко
Швеция продолжает поддерживать Харьков Фото: ХГС

Вице-мэр Харькова Александр Новак провел встречу с мэром города Эребру (Швеция) Джоном Йоханссоном, сообщает горсовет.

Стороны обсудили перспективы установления партнерских отношений между городами и наметили дальнейшие шаги по заключению двустороннего соглашения о муниципальном партнерстве.

Александр Новак поблагодарил шведских партнеров за поддержку. Он сообщил об обстановке в Харькове и вызовах, которые огород преодолевает ежедневно.

Джон Йоханссон заявил, что заинтересован в поддержке Харькова и заверил в дальнейшем сотрудничестве. Он рассказал, что хочет использовать опыт Харькова в реагировании и решении проблем в условиях чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Особый экономический статус для Харькова: дело сдвинулось с мертвой точки 📹
Особый экономический статус для Харькова: дело сдвинулось с мертвой точки 📹
05.09.2025, 17:45
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
05.09.2025, 17:08
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
Комфортная температура. Прогноз погоды на 6 сентября в Харькове и области
Комфортная температура. Прогноз погоды на 6 сентября в Харькове и области
05.09.2025, 20:54

Новости по теме:

20:39
Швеция продолжает поддерживать Харьков
19:39
Вместо вентиляционной шахты метро — яркий ярт-объект в Харькове (фото)
19:03
Двоих российских военных взяли в плен пограничники на Харьковщине
18:33
До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове
17:08
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Швеция продолжает поддерживать Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 20:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-мэр Харькова Александр Новак провел встречу с мэром города Эребру (Швеция) Джоном Йоханссоном, сообщает горсовет.".