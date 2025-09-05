Швеция продолжает поддерживать Харьков
Вице-мэр Харькова Александр Новак провел встречу с мэром города Эребру (Швеция) Джоном Йоханссоном, сообщает горсовет.
Стороны обсудили перспективы установления партнерских отношений между городами и наметили дальнейшие шаги по заключению двустороннего соглашения о муниципальном партнерстве.
Александр Новак поблагодарил шведских партнеров за поддержку. Он сообщил об обстановке в Харькове и вызовах, которые огород преодолевает ежедневно.
Джон Йоханссон заявил, что заинтересован в поддержке Харькова и заверил в дальнейшем сотрудничестве. Он рассказал, что хочет использовать опыт Харькова в реагировании и решении проблем в условиях чрезвычайных ситуаций.
