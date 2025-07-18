Мусорный рекорд установили коммунальщики Харькова: чем он вызван
За неделю из Харькова вывезли около 32 тысяч кубических метров мусора — это самый большой показатель с начала лета.
Как объяснили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», увеличение объемов связано с непогодой, которая 12 июля накрыла Харьков. Из-за шквального ветра и ливня в городе было много поваленных деревьев и сломанных веток, передает пресс-служба мэрии.
В КВБО подчеркнули, что работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро справиться с последствиями непогоды и не допустить задержек со стандартным вывозом мусора.
Напомним, в прошлую субботу, 12 июля Харьковская область пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий бури — всем жителям вернули свет.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю из Харькова вывезли около 32 тысяч кубических метров мусора — это самый большой показатель с начала лета.".