Мусорный рекорд установили коммунальщики Харькова: чем он вызван

За неделю из Харькова вывезли около 32 тысяч кубических метров мусора — это самый большой показатель с начала лета.

Как объяснили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», увеличение объемов связано с непогодой, которая 12 июля накрыла Харьков. Из-за шквального ветра и ливня в городе было много поваленных деревьев и сломанных веток, передает пресс-служба мэрии.



В КВБО подчеркнули, что работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро справиться с последствиями непогоды и не допустить задержек со стандартным вывозом мусора.

Напомним, в прошлую субботу, 12 июля Харьковская область пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий бури — всем жителям вернули свет.