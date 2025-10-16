Обленерго застосує обмеження для бізнесу на Харківщині: у які години

У Харківській області сьогодні, 16 жовтня, з 16:00 до 24:00 будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

«Причина посилення заходів – наслідки російських атак на енергооб’єкти», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Тим часом, енергетики зазначили, що у регіоні скасували графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою була Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов розповів, що вночі регіон опинився під комбінованим обстрілом росіян. Останній удар був о 7:30 кількома ракетами, «Шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі – понад сім тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. По області застосовані аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи, внаслідок чого приблизно 50 тисяч абонентів без електропостачання. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, газонафтовій інфраструктурі – 12 ракетних ударів, було 56 «Шахедів».

Тим часом у АТ “Харківобленерго” повідомляли, що в Харківській області почалися аварійні відключення.